Note di precisazione di Catia Tomasetti

“Io sottoscritta Catia Tomasetti, sono con la presente a precisare quanto segue: - l’unico contatto con le Autorità Italiane di cui al verbale interno della GDF è avvenuto nel pieno rispetto della legalità e delle usuali formalità; era prodromico alla fissazione di un interrogatorio svoltosi per rogatoria a San Marino alla presenza del Commissario della Legge del Tribunale di San Marino; - il contenuto della informativa interna della GDF, depositata agli atti del procedimento da parte della difesa dell’imputato Alberto Buriani e fornitagli dalla difesa di Daniele Guidi, da conto di una personale sintesi dell’estensore della stessa. Preciso sin d’ora, e sono disponibile a farlo in tutte le sedi deputate, che in ragione di verosimili esigenze di sintesi, parte del contenuto sembra essere attribuito all’avv. Luigi Mazza e così non è. Inoltre, le circostanze attribuite all’avv. Antonella Mularoni essendo decontestualizzate possono apparire fuorvianti. Tanto dovevo per ragioni di verità e correttezza. Catia Tomasetti”

cs Avv. Tania Ercolani – Avv. Maria Selva – Avv. Filippo Cocco

