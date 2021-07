Notte rosa, anche il personale dell’Unità Operativa Dipendenze Patologiche di Rimini in piazza per fare prevenzione Sarà presente in Piazzale Fellini con una postazione nelle serate del 30 e 31 luglio

Notte rosa, anche il personale dell’Unità Operativa Dipendenze Patologiche di Rimini in piazza per fare prevenzione.

Le attività messe in campo dagli operatori sono: · distribuzione di flyers informativi su sostanze legali e illegali e distribuzione di etilometri monouso con l'obiettivo di offrire un'informazione il più possibile oggettiva e pragmatica al fine di promuovere una riduzione del rischio, anche creando una relazione che aiuti l’acquisizione di informazioni corrette; · una interazione con le persone incontrate finalizzata ad attivare la consapevolezza e la responsabilità legate ai consumi di sostanze psicoattive (legali ed illegali), a realizzare una maggiore conoscenza sui comportamenti a rischio (sesso non protetto, guida in stato di ebbrezza, bullismo, danni alla salute ecc.), alla acquisizione di una maggiore educazione alla legalità, in un’ottica di responsabilizzazione e tutela della salute propria e della collettività. Visto il periodo sanitario e storico che stiamo vivendo e vista la situazione pandemica, si ritiene indispensabile però agire tenendo come obiettivo primario la promozione della salute a 360°: per questo, durante gli interventi previsti per la Notte Rosa, verranno distribuite inoltre mascherine chirurgiche, decaloghi delle buone prassi per ridurre il contagio, ed inoltre – in alcune situazioni - verranno proiettati video di promozione della campagna vaccinale, soprattutto rivolta ai più giovani. Gli interventi vedono la presenza di operatori dell’Unità Operativa Dipendenze Patologiche di Rimini e sono concordati ed effettuati in collaborazione con l’Amministrazione comunale, il Direttore di Distretto, altre unità operative dell’Azienda e la Cooperativa Centofiori.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: