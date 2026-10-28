Novafeltria: venerdì 30 ottobre sospensione temporanea dell’erogazione dell’acqua per lavori sulla rete idrica

Venerdì 30 ottobre Hera eseguirà un intervento di manutenzione straordinaria sulla rete idrica in via Garibaldi che renderà necessaria la temporanea sospensione dell’erogazione dell’acqua in alcune zone del centro di Novafeltria. L’intervento si inserisce nell’ambito dei lavori di rifacimento dei sottoservizi e della pavimentazione stradale di via Garibaldi e prevede la sostituzione di un secondo importante nodo valvole, (dopo quello eseguito lo scorso giovedì 22 ottobre) e il collegamento della nuova condotta idrica alla rete esistente. Si tratta di opere finalizzate a migliorare l’efficienza e l’affidabilità del servizio, riducendo il rischio di disservizi e consentendo una gestione più efficace della rete acquedottistica. Per consentire l’esecuzione dei lavori, dalle ore 8.30 alle ore 12.30 sarà sospesa l’erogazione dell’acqua nelle seguenti vie e aree limitrofe: largo Bonifazi, via Battelli, via Mercato Vecchio, via Garibaldi, via Cesare Battisti, piazza Roma, via Nazario Sauro, via Ventiquattro Maggio (nel tratto compreso tra via Bramante e via Manzoni) e piazza Donato Bramante. Nello stesso intervallo orario potranno inoltre verificarsi cali di pressione nelle seguenti vie e zone limitrofe: via Mazzini, via Saffi, via dello Sport, piazzale Lorenzo Moni, via Anna Frank, via Piave, via della Pieve, via Sanzio, via Ventiquattro Maggio, via Due Giugno, via Venticinque Aprile, via Le Cune, viale Lungofiume, via Enrico Fermi, via Aldo Moro, piazzale I Maggio e via Quattro Novembre. Al termine dell’intervento potrebbero verificarsi temporanee irregolarità nella fornitura dell’acqua, come una riduzione della pressione o una lieve alterazione del colore. Si tratta di fenomeni transitori che non compromettono la qualità dell’acqua, la cui potabilità resta pienamente garantita sotto il profilo chimico e batteriologico. Il presente comunicato è disponibile all’indirizzo www.gruppohera.it.

I cittadini e le attività interessate saranno informati preventivamente tramite SMS. Chi desidera attivare il servizio o aggiornare i propri recapiti può farlo accedendo all’area dedicata del sito del Gruppo Hera: www.gruppohera.it/clienti/casa/casa_acqua . In caso di maltempo o di imprevisti tecnici, i lavori saranno rinviati al primo giorno lavorativo utile. Per segnalazioni di guasti, rotture o situazioni di emergenza è attivo, gratuitamente e 24 ore su 24, il servizio di pronto intervento Hera al numero 800.713.900.









