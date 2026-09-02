“Nove castelli, una comunità”: San Marino racconta le sue radici attraverso storie, territori e nuove generazioni

Raccontare la comunità sammarinese partendo dai territori, dalle persone e dalle storie che hanno costruito l’identità della Repubblica. È questo l’obiettivo di “Nove castelli, una comunità”, il nuovo programma televisivo ideato da Osvaldo Bevilacqua per riscoprire e trasmettere le radici di San Marino, con un’attenzione particolare alle giovani generazioni. Il progetto editoriale nasce dalla collaborazione tra Segreteria di Stato per il Territorio, San Marino RTV, TIM San Marino, AASS e Centro di ricerca sull’emigrazione. Le prime registrazioni interesseranno i Castelli di Città, Montegiardino e Domagnano, per poi proseguire attraverso le diverse realtà della Repubblica. L’intento è quello di costruire un racconto capace di andare oltre la semplice promozione dei luoghi, approfondendo gli aspetti sociali, culturali e identitari delle comunità. Il Segretario di Stato al Territorio Matteo Ciacci ha sottolineato come il lavoro sul territorio debba comprendere anche progetti capaci di analizzare e valorizzare queste dimensioni. Al centro dell’iniziativa c’è soprattutto il concetto di comunità. Bevilacqua ha evidenziato la necessità di riavvicinare i giovani alle proprie radici, recuperando attraverso lo storytelling storie, testimonianze e senso di appartenenza. «La comunità è la forza di un territorio», ha ricordato, indicando nell’orgoglio e nella consapevolezza dell’identità sammarinese uno degli obiettivi principali del progetto. Un valore richiamato anche dal presidente di San Marino RTV Pasquale Valentini, che ha evidenziato come la dimensione sammarinese permetta ancora oggi di mantenere forti relazioni comunitarie e quanto sia importante trasmetterle alle nuove generazioni. Il presidente di TIM San Marino Nicola Barone ha invece sottolineato il ruolo della connettività e della trasformazione digitale del Paese. Tradizione e innovazione diventano così due elementi dello stesso racconto. A collegare fisicamente le diverse tappe sarà anche SMUVI, il servizio di mobilità utilizzato per attraversare i Castelli e mettere simbolicamente in rete territori e comunità. “Nove castelli, una comunità” punta quindi a costruire un viaggio attraverso San Marino nel quale ogni Castello possa raccontare la propria identità, contribuendo allo stesso tempo a rafforzare un patrimonio comune fatto di memoria, relazioni, appartenenza e futuro.

c.s. Segreteria di Stato per il Territorio







