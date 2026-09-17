Nove in concerto per i premi del Tebaldi

L’undicesima edizione del Renata Tebaldi International Voice Competition – Opera Section 2026, dedicato quest'anno al repertorio da Mozart ai giorni nostri, ha il suo culmine al Teatro Concordia della Repubblica di San Marino dal 15 al 18 settembre, con le fasi finali di una selezione internazionale che ha coinvolto cantanti da tutto il mondo.

Al termine delle prove semifinali, accompagnate dai pianisti Milo Martani e Filippo Pantieri, la Giuria Internazionale del Renata Tebaldi International Voice Competition, presieduta da Sebastian F. Schwarz, ha selezionato i 9 cantanti che parteciperanno alle concerto finale che si terrà venerdì 18 settembre alle 21.00 al Teatro Concordia di San Marino:

Aivazian Iana, soprano, Armenia

Battini Alessia, soprano, Italia

Han Sunghoon, basso, Sud Corea

Lee Haewon, baritono, Sud Corea

Maejima Manami, mezzosoprano, Giappone

Moon Hyeyoung, soprano, Sud Corea

Park Enrico, tenore, Sud Corea

Piyazov Akilbek, baritono, Uzbekistan

Schumacher Florentine, soprano, Germania





Al termine del concerto i vincitori saranno proclamati dalla giuria internazionale presieduta da Sebastian Schwarz, casting manager del Teatro alla Scala di Milano, e composta da Laurent Brunner (Opéra Royal/Château de Versailles Spectacles), Jonathan Friend (Irish National Opera di Dublino, Royal Swedish Opera di Stoccolma, Houston Grand Opera), Iva Hraste-Sočo (Teatro Nazionale Croato di Zagabria), Javier Menéndez Álvarez (Teatro de la Maestranza di Siviglia), cui si affiancherà anche la giuria critica, composta dai rappresentanti dell’Associazione Nazionale Critici Musicali (Roberta Pedrotti, membro del direttivo, e Alberto Mattioli) e dell’Associazione Ettore Bastianini, che offre una borsa di studio (Maria Teresa Ferrante, Piero Mioli, Paolo Pellegrini).

Il concerto finale sarà accompagnato dall’Orchestra Sinfonica Rossini di Pesaro diretta da Nicola Valentini e trasmesso in diretta web da Ameria Radio (www.ameriaradio.com).

Si ringrazia Ferrero Spa per l’offerta di un dolce omaggio che verrà consegnato al pubblico presente in sala. Info biglietti info@fondazionerenatatebaldi.org; tel. 335 8494950

I PREMI

Primo classificato € 5.000 e una scrittura offerta dal presidente di giuria

Secondo classificato € 3.000

Terzo classificato € 1.500

Premio della critica € 1.000 offerti dall’Associazione Ettore Bastianini

Premio del pubblico € 500

Premio per la più giovane donna finalista offerto da Soroptimist € 1.000

La Fondazione Leone Magiera offre a uno/a dei vincitori un concerto in Italia o all’estero.

Cia Ópera São Paulo offre un concerto a un/a finalista o premiato/a italiano/a a São Paulo dal Brasile per la Cia Ópera São Paulo

L’Associazione Angelo Mariani offre a due voci finaliste un recital al Teatro Alighieri per la stagione di Ravenna Musica.

Operabase offre un abbonamento annuale Artist Premium gratuito a tutti in vincitori del Concorso (Primo, Secondo e Terzo Premio) ed uno sconto del 25% sugli abbonamenti Artist Premium a tutti gli artisti finalisti.

IL CONCORSO

Il Concorso, inizialmente a cadenza biennale, è nato nel 2005, pochi mesi dopo la scomparsa di Renata Tebaldi, per realizzare l'auspicio espresso dalla stessa grande artista, che aveva eletto la Repubblica di San Marino a sua residenza e che desiderava offrire una concreta opportunità di crescita ai giovani artisti. In breve il Concorso Tebaldi si è affermato come una delle più importanti realtà internazionali dedicate alle nuove generazioni di cantanti lirici. Nel 2013 è stata istituita la distinzione fra una sezione dedicata al repertorio lirico a partire dalla fine del '700 e una concentrata su quello antico e barocco. Con l'introduzione, dal 2024, della cadenza annuale del Concorso, si è stabilita anche dell'alternanza delle sezioni. Oltre ai premi in denaro, ai vincitori sono offerte scritture e concerti che costituiscono un’opportunità concreta di lavoro e hanno portato molti giovani artisti ad affermarsi sui più prestigiosi palcoscenici internazionali. Citiamo almeno i controtenori Carlo Vistoli e Nicolò Balducci, i soprani Benedetta Torre, Giuliana Gianfaldoni, Lavinia Bini e Anna Kasyan, i mezzosoprani Eve-Maud Hubeaux e Giuseppina Bridelli, i tenori Vasyl Solodkyy, Marco Ciaponi e Davide Giusti, il baritono Matteo Mancini. Il legame con San Marino, poi, resta solido nel tempo: molti premiati tornano per concerti e incontri, alcuni di loro sono stati insigniti del titolo di Ambasciatori della Fondazione Renata Tebaldi, legando il nome del grande soprano alla Repubblica in un binomio d’arte e cultura che guarda al futuro senza confini.

Altri eventi aperti al pubblico

giovedì 17 settembre, ore 17.30. Presentazione del libro Il soprano perfetto. L'eredità umana e artistica di Renata Tebaldi di Lucas Vianini, Aiep Editore (2026). Palazzo Arzilli, via Donna Felicissima 5, Città di San Marino.

da martedì a sabato fino al 30 settembre, ore 10:00-13:00 e 15:00-19:00 Nata diva. Esposizione narrativa dedicata a Renata Tebaldi, al secondo piano di palazzo Arzilli, in via Donna Felicissima 5, Città di San Marino.

Patrocini

Il Concorso gode dell'Alto Patrocinio degli Eccellentissimi Capitani Reggenti della Repubblica di San Marino e del patrocinio di Segreteria di Stato Affari Esteri

Segreteria di Stato Istruzione e Cultura

Segreteria di Stato Turismo della Repubblica di San Marino

Visit San Marino - ufficio del turismo della Repubblica di San Marino

Commissione Unesco della Repubblica di San Marino

Ambasciata d'Italia a San Marino

Teatro alla Scala di Milano

Opéra Royal du Château de Versailles

Château de Versailles Spectacles





Sponsor

Giochi del Titano

Geko Gold

Sis caring for your goods

Cassa di risparmio della Repubblica di San Marino

SUMS società unione mutuo soccorso Repubblica di San Marino

Nemini Teneri Capital SG

Elledue Assistenza linguistica s.r.l.

BAC Banca Agricola Commerciale

Discover San Marino

Arzilli Gioielli

Audi Reggini

Snella&Bella

Fior di Verbena

New Era

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Music In





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RTV San Marino





La fondazione Renata Tebaldi

Costituita il 30 dicembre 2004 con autorizzazione di Renata Tebaldi, riconosciuta giuridicamente il 27 gennaio 2005 la Fondazione Renata Tebaldi ha come obiettivo quello di tutelare e rafforzare nel mondo il ricordo e la fama della grande Artista. La Fondazione, che non ha scopo di lucro, persegue i propri obiettivi attraverso la promozione di attività culturali e musicali di vario genere, prevalentemente un Concorso Internazionale di Canto e concerti. Il patrimonio economico della Fondazione deriva da contributi, sponsorizzazioni, donazioni, aiuti volontari ed attività promozionali che la stessa Fondazione pone in atto per il proprio sostentamento.

C.s. Fondazione Tebaldi







