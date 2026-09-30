Nove ore di shopping a metà prezzo, dj set e il live di Marco Ligabue: venerdì tornano le Magic Hours a San Marino Outlet

Le Magic Hours d’autunno stanno per arrivare. Venerdì 2 ottobre, a San Marino Outlet, torna la promozione più attesa dell’anno: nove ore di shopping a prezzi straordinari, accompagnate da dj set e musica dal vivo. Dalle 15:00 fino a mezzanotte, nei punti vendita aderenti all’iniziativa, sarà possibile approfittare di sconti straordinari del 50% sulla merce esposta e altre occasioni imperdibili. Lo shopping conveniente non sarà l’unico ingrediente della giornata: dalle 19:00 l’Outlet si animerà con il dj set a cura di Radio Bruno, seguito dal concerto live di Marco Ligabue, pronto a far cantare il pubblico con i grandi classici del rock e del cantautorato italiano, alternati ad alcuni brani originali. Promozioni e intrattenimento saranno accompagnati dalla proposta food&beverage del San Marino Outlet, per vivere un pomeriggio ed una serata in una cornice unica a soli 15 minuti da Rimini.

c.s. San Marino Outlet







