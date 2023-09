Npr, Alleanza Riformista replica al Psd

Gentilissimi Colleghi di Maggioranza,

Con la presente Vi portiamo a conoscenza che questa mattina abbiamo comunicato alle loro Eccellenze, per il tramite della Segreteria Istituzionale, la nomina del nuovo presidente del gruppo consiliare di Noi per la Repubblica. La decisione adottata a Maggioranza del Gruppo Consigliare, dai Consiglieri Maria Luisa Berti, Denise Bronzetti, Rossano Fabbri, Alessandro Mancini e Giacomo Simoncini, è maturata dopo un periodo piuttosto “lungo” di confronto avviato dopo la nostra comunicazione in data 27 luglio 2023 con la quale chiedevamo la rimozione del Capogruppo pro-tempore Matteo Rossi.

Fin da subito, confidando di poter trovare una solazione unanime dell’intero gruppo consigliare in merito alla gestione e alla guida del gruppo consigliare per poter essere il più efficaci e operativi possibili, in un momento tra l’altro piuttosto delicato della legislatura, nel quale ci aspetta una grande lavoro, da affrontare con la massima collaborazione, avevamo indicato il collega Gerardo Giovagnoli come miglior sostituto. Dopo oltre un mese di attesa, lo scorso lunedì 25 settembre al termine dei lavori consigliari, si è tenuta una riunione del gruppo Consigliare di NPR con la presenza di tutti e sette i Consiglieri; in tale riunione abbiamo comunicato ai Consiglieri Gerardo Giovagnoli e Matteo Rossi che era nostra intenzione procedere con urgenza alla deliberazione di sostituzione del capogruppo Rossi ed abbiamo rinnovato al Collega Giovagnoli la richiesta di assumere l’incarico di Capo Gruppo.

Ricordiamo, che gli accordi presi come voi tutti sapete, prevedevano che la guida del nostro gruppo consigliare sarebbe stata rappresentata dalla componente politica del PSD, e pertanto, proprio in virtù di questa intesa, abbiamo ribadito la nostra volontà di rispettare quanto convenuto, chiedendo al Consigliere Giovagnoli di assumere l’incarico di Capogruppo, significandogli che, in caso di sua non accettazione, ci sarebbe stata la nomina di un altro Consigliere. I Consiglieri Rossi e Giovagnoli hanno lasciato la riunione con la riserva di comunicare entro 48 ore l’eventuale accettazione da parte del Consigliere Giovagnoli.

I restanti Consiglieri hanno deliberato fin da allora di nominare quale Capo Gruppo, in caso di non accettazione da parte del Consigliere Giovagnoli, il Consigliere Alessandro Mancini. Poiché non è pervenuta alcuna risposta da parte del Consigliere Giovagnoli entro il termine di 48 h. da lui richiesto, ne è conseguita la nomina del Consigliere Alessandro Mancini come Capo gruppo.

Certi che quanto rappresentato possa esservi utile per comprendere al meglio le evoluzioni di questa situazione e rimanendo a disposizione per qualsiasi chiarimento, cogliamo l’occasione per porgervi i più cordiali saluti.

I Consiglieri: Maria Luisa Berti, Denise Bronzetti, Rossano Fabbri, Alessandro Mancini e Giacomo Simoncini

