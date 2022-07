NPR: Auguri a Kristina Pardalos, nuovo Presidente del Collegio Garante della Costituzionalità delle Norme

Nei giorni scorsi il Collegio Garante della Costituzionalità delle Norme ha proceduto all’elezione del nuovo Presidente nella persona dell’avv. Kristina Pardalos. La lista NPR, nel ringraziare l'operato del Presidente uscente Prof. De Vergottini, coglie l'occasione per formulare i migliori auguri alla neo Presidente. La nomina dell'Avv. Pardalos è un ulteriore esempio di come si possa e si debba credere fortemente nelle capacità della nostra comunità. Negli anni sono state create poche volte le condizioni per avviare un percorso di crescita di una classe dirigente sammarinese. Non è una novità che l'utilizzo di consulenze ad ampio raggio, sebbene legittimo, a volte sia risultato meno produttivo ed efficace di quanto poi si pensasse non foss'altro per la necessità e la difficoltà - talvolta - di inquadrare al meglio le nostre specificità istituzionali. Su questo punto sarebbe opportuno che, trasversalmente, ci si ritrovasse per favorire una nuova fase per la vita del nostro Stato segnata da sfide e appuntamenti cruciali in sede internazionale. Sarebbe un ottimo segnale per valorizzare le risorse umane interne che, per un micro Stato, sono - in ultima istanza - il nostro fattore più prezioso.

Comunicato stampa

Noi per la Repubblica

