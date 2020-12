NPR: auguri alle nuove giunte

NPR: auguri alle nuove giunte.

Noi per la Repubblica si congratula con tutti i Capitani di Castello e i membri di Giunta eletti nella scorsa tornata elettorale del 29 Novembre, porgendo loro un augurio di buon lavoro nella gestione di quest’importante istituzione sammarinese con il complesso compito di intermediazione fra le realtà dei 9 Castelli della Repubblica e le altre istituzioni dello Stato.

Ringrazia la Segreteria di Stato per gli Affari Interni che ha messo in atto tutte le direttive opportune e coadiuvato lo svolgimento dei lavori garantendo la massima sicurezza e le adeguate condizioni igienico-sanitarie.

Ringrazia inoltre tutti i candidati, i cittadini, i residenti, gli operatori di seggio, i corpi militari volontari e le forze di polizia che nonostante il difficile momento dovuto alla pandemia, hanno permesso con il loro impegno, il loro voto e il loro lavoro, la celebrazione del momento più alto di qualsiasi Democrazia.



Comunicato stampa

