Il Gruppo Consiliare di Noi per la Repubblica ha designato quale candidato alla Suprema Magistratura della Repubblica di San Marino per il prossimo semestre 1° ottobre 2021 – 1° aprile 2022 il Consigliere Giacomo Simoncini. Il Gruppo Consiliare esprime la propria soddisfazione per tale scelta e rinnova al Consigliere le proprie felicitazioni per la candidatura.

C.s. NPR