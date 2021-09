Npr: designato Giacomo Simoncini quale candidato alla Suprema Magistratura della Repubblica

Il Gruppo Consiliare di Noi per la Repubblica ha designato quale candidato alla Suprema Magistratura della Repubblica di San Marino per il prossimo semestre 1° ottobre 2021 – 1° aprile 2022 il Consigliere Giacomo Simoncini. Il Gruppo Consiliare esprime la propria soddisfazione per tale scelta e rinnova al Consigliere le proprie felicitazioni per la candidatura.

C.s. NPR

