NPR: Fondi Europei, Pedini Amati ha aperto una nuova strada.

Noi per la Repubblica esprime grande apprezzamento per il risultato ottenuto dal Segretario di Stato per il Turismo Federico Pedini Amati che, nella giornata di ieri ha siglato il prestigioso accordo per l’adesione della Repubblica di San Marino alla strategia “Horizon 2022”, il progetto di sviluppo del marketing strategico in ambito turistico dell’European Travel Commission, co-finanziato dall’Unione Europea. Un’iniziativa di portata storica grazie alla quale, per la prima volta, la Repubblica di San Marino può beneficiare di fondi comunitari. Un passo in avanti verso l’Europa del quale ne beneficeranno la Repubblica di San Marino e i suoi progetti di sviluppo turistico.

Il Segretario di Stato per il Turismo Federico Pedini Amati grazie all’impegno suo diretto e dei suoi collaboratori ha aperto una nuova strada. Impegnarsi per intercettare fondi europei, molti dei quali destinati a progetti transnazionali e agli Stati non-membri è fondamentale, specie in questo particolare momento storico. Le opportunità offerte da accordi come quello sottoscritto dal Segretario Pedini Amati per la Repubblica di San Marino in ambito turistico sono determinanti per garantire sostegno economico a progetti che altrimenti graverebbero interamente sulle casse dello Stato.

L’auspicio è che questa importante operazione diplomatica in ambito turistico non resti isolata e che possa essere replicata in altri settori strategici dell’economia e non solo, nel frattempo viviamo con soddisfazione il fatto che sia stato un Segretario di Stato di Noi per la Repubblica il primo a ottenere un finanziamento di questo tipo.

