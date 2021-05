NpR: i due Berti, Bronzetti e Simoncini sui grandi debitori

In questi giorni è tornata da più parti la questione dei grandi debitori. Non solo le concessioni di crediti da parte delle banche senza le dovute garanzie, ma anche le debenze per tributi e contributi non pagati hanno generato grandi ammanchi con le conseguenti grave ripercussioni sulle casse dello Stato. L’accaduto deve necessariamente mettere in luce le gravi responsabilità di chi ha gestito in modo superficiale le concessioni del credito nell’ambito bancario e dei funzionari degli apparati pubblici che avevano il dovere di vigilare e di controllare gli operatori economici e i singoli cittadini che non rispettavano le adempienze dovute. Diverse sono oggi le azioni da intraprendere: azioni civili per il recupero dei crediti, rafforzare i controlli affinché situazioni di gravi insolvenze in futuro non si ripetano, ma anche verificare se certe situazioni di insolvenza sono legate a condizionamenti da parte di politici presenti o passati o, ancor più grave, se a loro beneficio. Riteniamo che una grande occasione per fare chiarezza su questo ultimo punto, se ben utilmente indirizzato, possa essere l’ambito di accertamento che la Commissione d’inchiesta parlamentare sulle crisi bancarie sta portando avanti e l’ambito di competenza della Commissione Consigliare Permanente Finanze. Non è più rinviabile l’accertamento di eventuali responsabilità o condizionamenti politici in ordine alla concessione di crediti non adeguatamente garantiti o comunque non debitamente pagati, non solo perché venga fatta una volta per tutta chiarezza su questo fronte, ma anche perché quel metodo di fare politica, una volta individuato, venga definitivamente estirpato.

Consiglieri: Berti Gian Nicola Berti Maria Luisa Bronzetti Denise Simoncini Giacomo