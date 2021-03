Npr: i video trash ultimo baluardo dell’opposizione di RF

Al termine di una settimana in cui l’opposizione “ha preso botte” a destra e a manca tenta l’ultimo disperato attacco sul tema “ristori” attraverso un video degno della più becera trash-tv, che raccoglie, estrapolate dal loro contesto, alcune dichiarazioni del Segretario di Stato Federico Pedini Amati (in questi giorni costretto a domicilio dal Covid-19). Un video che tra poche ore gli adepti di RF saranno costretti a far sparire, visto che anche su quel tema, così come su tutti i loro cavalli di battaglia, saranno presto smentiti. RF e i loro vignettisti si confermano tanto squallidi quanto patetici nel cavalcare l’emergenza sanitaria e i temi ad essa connessi fingendo di non comprendere le difficoltà che questo esecutivo sta quotidianamente affrontando e che nessuno nel mondo avrebbe potuto pronosticare. Cosa avrebbero fatto i fenomeni di RF se fossero stati alla guida del Paese? Come si sarebbe mosso l’uomo che spese 12 milioni nell’affaire ZTE? Come avrebbe gestito le relazioni diplomatiche il peggior Segretario che si ricordi con le deleghe ad esteri e giustizia? Come si sarebbero comportati gli uomini che hanno fatto esplodere il sistema bancario sammarinese indebitandoci tutti? RF sa, ma finge di non sapere, che i ritardi sui ristori sono dovuti principalmente alla mancanza dei dati sui quali basare le scelte e alla necessità di implementare il confronto con le associazioni al fine di realizzare un decreto che sia di effettivo sostegno a chi ha realmente subito perdite gravi. Per tornare al video divulgato dai vignettisti, sarebbe bene specificare che quando si parlava di aiuti alle aziende, nella prima fase, si parlava di quegli interventi puntualmente inseriti nei decreti. Nella seconda fase invece, quella delle prime settimane del 2021, è stato avviato un confronto concreto all’interno del Congresso di Stato, con le forze di maggioranza e con le associazioni di categoria con dei ritardi, fisiologici, che anche lo stesso Pedini Amati, ha riconosciuto esserci ma che saranno presto colmati.







Cs Npr