Npr: Indicato Gian Nicola Berti nuovo capogruppo consigliare.

Il gruppo Consigliare di Noi della Repubblica, riunito nella serata di ieri, preso atto della comunicazione pubblica del Consigliere Denise Bronzetti in merito alla sua uscita dal gruppo consigliare di NPR, ha indicato unanimemente il Consigliere Gian Nicola Berti come presidente del Gruppo Consigliare. Nel corso della riunione ci si è anche soffermati sugli aspetti organizzativi del gruppo, al fine di poter predisporre un modello lavorativo che possa garantire miglior operatività ed efficacia. Un maggiore raccordo tra Maggioranza e Governo, in una fase politica che inevitabilmente deve segnare la ripartenza del Paese, con una accelerazione sul percorso delle riforme e sui temi dell'agenda di Governo (nonché del programma elettorale), è una necessità che il gruppo Consigliare di NPR ritiene prioritaria e che porterà come argomento di discussione ai tavoli di maggioranza. Il Gruppo Consigliare, nell’esprimere la piena fiducia al neo Capogruppo ed augurargli buon lavoro, a breve tornerà a riunirsi per approfondire i temi trattati e predisporre una serie di proposte per l'imminente dibattito sulla legge di bilancio e sui temi di stretta attualità.

