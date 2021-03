Npr: ora occorre concentrarsi sulle riforme, non più rinviabili

Non c’è dubbio che le settimane appena concluse abbiano segnato importanti risultati per la nostra Repubblica: l’inizio delle vaccinazioni, l’iniezione di liquidità nelle casse dello Stato ed il conseguente report positivo del Fondo Monetario Internazionale e non ultimo la imminente promulgazione del Decreto “ristori”. Al netto delle polemiche, spesso strumentali, avere iniziato a mettere in sicurezza la popolazione e la tenuta del bilancio assieme ad altri provvedimenti avviati all’iter consigliare magari meno eclatanti ma ugualmente importanti, rappresenta un primo importante step volto a cogliere l’obiettivo da tutti auspicato della ripresa del Paese. Ora occorre concentrarsi sulle riforme, non più rinviabili. Non è nostra intenzione elencarle nella solita modalità da “lista della spesa” perché note a tutti, bensì il nostro intento è quello di confrontarsi fra forze politiche e parti sociali ma su un terreno nuovo e cioè quello dove ciascun attore prende atto che le cose a San Marino e nel mondo sono radicalmente cambiate, che non si può più partire dalla difesa strenua del “proprio orticello” e che per tornare a garantire livelli di benessere sostenibili occorre che tutti facciano la propria parte. Risibili sono i recenti attacchi alla governance di Banca Centrale come se alcune passate allegre gestioni, finite pure sotto inchiesta, siano responsabilità della attuale che invece, a partire dalla sua presidenza, con competenza, determinazione e coraggio sta raggiungendo positivi risultati a beneficio del nostro sistema bancario e finanziario e nell’azione di denuncia di illeciti. Occorre invertire il passo e fare in modo che emergano anche le responsabilità ed i beneficiari, persone fisiche e persone giuridiche, di concessioni di credito facile, senza o con minime garanzie e che hanno lasciato alla cittadinanza un’eredità di deficit economico pesante. Ancor più se questi soggetti beneficiari dovessero ricoprire o avere ricoperto ruoli politici o pubblici che possano avere utilizzato in certo qual modo per fruire di particolari trattamenti di favore.

