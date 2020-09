NPR: replica a Libera

Il senso di impotenza di chi è rimasto fuori dal Governo giocandosi malissimo le proprie carte produce anche allucinazioni! Così Libera nei giorni scorsi ci ha deliziati con l’ennesimo comunicato stampa in cui partendo dai dati del Bollettino di Statistica che evidenziano una riduzione (piuttosto ovvia) dei lavoratori nel settori turistico e commerciale passa ad elencare il successo, vero e riconosciuto sia dagli operatori interessati che dalla cittadinanza stessa, di una proposta firmata NPR che, per magia, viene invece descritta come propria.

L’utilizzo del suolo pubblico per le attività della ristorazione e in parte anche commerciali del Territorio è una iniziativa fortemente voluta e proposta da NPR in primis a tutte le forze politiche di maggioranza ed al Governo, poi tradotta in provvedimenti normativi. Alla luce dei fatti, siamo convinti che questo intervento abbia contribuito ad aiutare in un momento di grande difficoltà dovuta alla pandemia da Covid-19 gli operatori interessati e a migliorare l’offerta nonché l’immagine del ns. territorio resa più invitante, vivace ed apprezzata dagli stessi Sammarinesi, che hanno potuto riscoprire e “vivere“ il Centro Storico.

Ci compiacciamo al punto che sorridiamo di fronte al tentativo di Libera di “scippare” idee vincenti altrui e confidiamo dunque in un appoggio incondizionato da parte loro rispetto la nostra volontà e proposta di consentire anche oltre la durata della stagione estiva ormai volta al termine, l’utilizzo del suolo pubblico.

Quanto all’accusa di leggerezza del Governo rispetto alle misure adottate e da adottare nei confronti del rischio di contagio da Covid-19 siamo anche qui quelli che più convintamente ma responsabilmente non hanno scelto e non sceglieranno ancora oggi di bloccare e chiudere un Paese intero. Quindi tranquilli, colleghi di Libera, la Segreteria al Turismo sta continuando la sua programmazione, consapevole delle difficoltà in cui versano alcuni operatori e lavoratori del settore e sempre avendo ben presenti le necessità di sicurezza per tutti.

La maggioranza e il Governo sono impegnati su più fronti, compreso quello dello sviluppo di importanti progetti economici, per rilanciare del Paese.

Noi per la Repubblica è sempre disponibile al confronto con tutti, ma a condizione che si affrontino le tematiche con realismo e senza strumentalizzazioni, che poco bene fanno al paese.

