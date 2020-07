NPR ringrazia il dottor Arlotti: "La Repubblica di San Marino sempre le sarà riconoscente e amica"

Noi per la Repubblica esprime un sentito e profondo ringraziamento al commissario Straordinario, il Dott. Massimo Arlotti, per la Sua impeccabile gestione in questa emergenza sanitaria. Grazie al Suo contributo, oggi la Repubblica di San Marino, può finalmente dichiarare la fine dell'emergenza pandemica. Un nemico invisibile che è piombato nella vita di noi tutti in modo violento e inaspettato; minando e cambiando le regole del nostro vivere quotidiano. Nei mesi in cui era calato un silenzio assordante, come una nube densa, il Dott. Arlotti, in piena emergenza, ha sempre donato speranza ed è riuscito a parlare alla cittadinanza con rara umanità - anche quando raccomandava calorosamente di attenersi a comportamenti virtuosi che i sammarinesi hanno responsabilmente applicato. La Sua grande esperienza sul campo ha fatto sì che potesse coordinare nel miglior modo le professionalità che già alacremente prestano servizio nella nostra sanità pubblica; anche per questo, a tutto il personale medico e para medico, volontari e Croce Rossa, va il nostro dovuto riconoscimento - senza la loro preziosa collaborazione non saremmo giunti a questo traguardo tanto agognato. Oggi verosimilmente le persone sono cambiate, si vive la vita con una rinnovata consapevolezza e una sensibilità più spiccata che Lei, dottore, ha saputo insegnarci. Dott. Arlotti, nella speranza di essere riusciti a trovare le parole adeguate, Noi per la Repubblica, ancora una volta porge a Lei, i sensi della più alta stima e il più sincero ringraziamento. La Repubblica di San Marino sempre Le sarà riconoscente e amica.

c.s. Noi per la Repubblica