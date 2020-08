Npr soddisfatta per la soluzione del caso targhe

Ogni tanto si potrebbe anche smettere con le sterili polemiche e apprezzare i risultati che arrivano per il Paese. Ed è così che NpR saluta l’emendamento del senatore Alfieri che risolve il caso targhe almeno per i frontalieri e si compiace per il lavoro che questa maggioranza ha saputo porre in essere in tema di rapporti bilaterali. Siamo solo all’inizio di un difficoltoso cammino che deve tendere a migliorare la situazione Paese e gli sforzi maggiori del governo e della maggioranza dovranno concentrarsi d’ ora in avanti nel portare a compimento le riforme non più rinviabili mai affrontate, come tante altre problematiche, dal precedente esecutivo. NpR continuerà a mettere a disposizione la propria capacità propositiva, relazioni, contributo di idee e risorse umane affinché si possa consegnare a tutti i cittadini un futuro migliore.

L’ Ufficio stampa di NpR



