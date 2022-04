Npr su accordo Erasmus+: data importante nel percorso di integrazione Ue

"Il 30 marzo 2022 costituisce una data importante nel percorso di integrazione della Repubblica di San Marino nell’Unione Europea. La Repubblica di San Marino ha infatti firmato a Firenze un accordo quadro con l’agenzia INDIRE per poter partecipare al Programma Erasmus plus, il principale programma dell’UE per l’istruzione e la formazione, il sostegno alla mobilità e alla cooperazione internazionale nell’ambito dell’educazione superiore ed universitaria. Noi per la Repubblica si compiace per l’attività portata avanti dalla Segreteria di Stato per la Cultura e l’Università unitamente al Centro di Ricerca per le relazioni internazionali di UNIRSM che ha generato un’importante sinergia con l’Agenzia nazionale italiana Erasmus plus gestita da INDIRE. Questo Accordo nasce anche grazie agli eccellenti rapporti bilaterali instaurati con la Ministra dell’Università e della Ricerca Maria Cristina Messa che ha sempre sostenuto e favorito il percorso intrapreso dalla nostra Repubblica. A seguito di questo accordo verranno definite le modalità operative della partecipazione di San Marino al programma Erasmus plus come piccolo Stato europeo e paese terzo. Si apre una nuova pagina europea per San Marino. Una pagina che consentirà la mobilità e la formazione dei giovani sammarinesi e degli studenti di UNIRSM nel continente europeo".

cs Ufficio Stampa NPR