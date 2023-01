Npr sui bandi europei per il turismo

Nella giornata di ieri il Segretario di Stato per il Turismo Federico Pedini Amati ha annunciato che volerà a Bruxelles per siglare, con l’European Travel Commission, l'acquisizione di un ulteriore bando Europeo che permetterà alla Repubblica di San Marino di beneficiare dei fondi messi a disposizione dalla Commissione Europea per il programma di cooperazione a sostegno di campagne turistiche promozionali. Grazie all’impegno del Segretario di Stato Pedini Amati e della sua Segreteria di Stato, la Repubblica di San Marino sarà fra i beneficiari dei fondi del programma “Co-Op” per l’investimento in campagne di comunicazione e promozione volte a rafforzare la fiducia dei turisti, per un finanziamento pari a 330.000 euro di cui 160.000 euro a fondo perduto.

Per la Segreteria di Stato per il Turismo è la seconda iniziativa di questo genere dopo che, meno di un anno fa, la stessa ebbe accesso ai fondi del “Progetto Horizon” per 190.000 euro, per un totale ad oggi di circa 520.000 euro complessivi, segnale inequivocabile che, con impegno e competenze, anche le Istituzioni sammarinesi, possono sfruttare le numerose opportunità che l’Unione Europea, la Commissione Europa e i numerosi organismi internazionali offrono, pur non essendo ancora stato completato il percorso di associazione alla UE. Noi per la Repubblica ritiene questa la via corretta da percorrere per il presente e per il futuro per il rilancio convinto di un settore, quello del Turismo, che porta al PIL della Repubblica di San Marino una ricaduta in termini di bilancio assolutamente fondamentale.

