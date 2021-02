NPR sui titoli di Stato di San Marino

Il buon esito della collocazione dei titoli di Stato di San Marino sul mercato finanziario getta le basi per le azioni necessarie alla ripartenza economica e sociale e per imprimere, ora, maggior impulso alle riforme necessarie al Paese. La ripresa e lo sviluppo del nostro piccolo Stato devono poter contare su ottime interlocuzioni e rapporti con le istituzioni italiane ed europee oltre che sulle proprie risorse e su di un appropriato sostegno e iniziative economiche esterne quali condizioni necessarie per poter progettare le risposte alla crisi di sistema. Crisi aggravata dalla pandemia, che lede, ostacola ogni attività sociale ed economica in molti settori della nostra Repubblica. Noi per la Repubblica invita la cittadinanza, ma soprattutto la politica, a guardare con più fiducia al prossimo futuro, trasformando il legittimo diritto di critica in diritto di partecipazione alla rinascita del nostro Paese ed è consapevole che i suoi rappresentanti nelle istituzioni sono impegnati al massimo nel sostegno all’azione di governo per attuare gli interventi urgenti e non più rinviabili per il Paese.

Comunicato stampa

Noi per la Repubblica