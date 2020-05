Npr: sulla giustizia invita Rf a un linguaggio meno carico di veleno e più̀ ricco di responsabilità̀

Npr: sulla giustizia invita Rf a un linguaggio meno carico di veleno e più̀ ricco di responsabilità̀.

Anche questa mattina grazie alla testata giornalistica pro Repubblica Futura, sempre pronta tramite il suo direttore a dare voce ai suoi eroi, abbiamo potuto bere il caffè gustando le velenose esternazioni di giornata sul tema a loro più caro: la giustizia. Noi per la Repubblica vuole sia chiaro e afferma a gran voce ancora una volta che TUTTI i procedimenti presenti in Tribunale, devono andare avanti con la massima sollecitudine, ieri, oggi e domani! Invitiamo l’ex forza di governo ad elaborare il lutto, ritrovando un linguaggio meno carico di veleno e più̀ ricco di responsabilità̀ ricordando loro che stiamo attraversando ancora un momento straordinariamente difficile che ha amplificato la difficoltà di ogni scelta. Auspicando quindi che Repubblica Futura si trovi d’accordo con noi sulla volontà di non distinguere quali processi debbano avere la priorità sugli altri o peggio ancora di preferirne alcuni su altri, lavoriamo affinché la giustizia possa funzionare nel solo unico interesse dei cittadini, degli operatori economici e degli operatori stessi.

L’Ufficio Stampa NPR



I più letti della settimana: