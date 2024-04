NT ADVISORY annuncia una collaborazione in ambito M&A con The European House Ambrosetti

La società di Advisory Sammarinese NT Advisory ha scelto di avvalersi dei servizi di The European House Ambrosetti (TEHA), primo Think Tank privato italiano e tra le realtà più affermate in Italia nell’ambito della consulenza strategica e delle ricerche di alto livello. L’elevato livello di professionalità e le soluzioni tailor-made, infatti, oltre che rappresentare il focus di NT Advisory caratterizzano anche The European House Ambrosetti (TEHA). Attiva dal 1965 TEHA coinvolge oltre 300 professionisti, fornisce servizi su misura alle imprese in 14 aree tematiche tra cui assistenza ad operatori di “Merger & Acquisition”. La collaborazione con TEHA – ha dichiarato Fabio Guidi, Vice Presidente e Amministratore Delegato di NT Advisory, ci consente di portare ai nostri clienti soluzioni concrete di finanza straordinaria, grazie alla possibilità di accesso a esperienze, competenze e risorse, anche relazionali, uniche nel suo genere. Prosegue Guidi – quello che ha accumunato fin da subito le nostre due realtà è la prerogativa di ricercare per i nostri clienti le migliori opportunità sul mercato mettendo a fattor comune la presenza locale di NT Advisory e le relazioni nazionali e internazionali di TEHA.

