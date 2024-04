PUBBLIREDAZIONALE NT Capital SG lancia il nuovo fondo “NT Target Rendimento”

NT Capital SG lancia il nuovo fondo “NT Target Rendimento”.

Oggi 2 aprile 2024 NT Capital SG ha dato avvio al periodo di sottoscrizione del nuovo fondo aperto denominato “NT TARGET RENDIMENTO”. Il fondo rappresenta un’importante opportunità di investimento, anche gli utenti più avversi al rischio, e un’innovazione per il mercato sammarinese. “Si tratta di un prodotto - sottolinea il Direttore Generale, Cristian Ceccoli - che rappresenta un'alternativa ai tradizionali depositi a tempo determinato per risparmiatori al dettaglio, offrendo un certo grado di certezza in un contesto di mercato volatile e un’opportunità di assicurarsi rendimenti più elevati. Nello specifico NT TARGET RENDIMENTO è un fondo aperto a scadenza destinato alla generalità del pubblico del tipo obbligazionario flessibile e gestito con una modalità a ritorno assoluto”. La durata prevista per il fondo è di 4 anni e prevede la distribuzione di un dividendo per i primi tre anni pari al 3,50%* oltre al risultato a scadenza degli strumenti finanziari detenuti dal fondo stesso. Rispetto al classico fondo obbligazionario, NT TARGET RENDIMENTO permette anche al piccolo investitore di accedere ai rendimenti a reddito fisso delle emissioni corporate riservate alla clientela professionale, consentendo al contempo all’investitore una notevole diversificazione e un monitoraggio costante e professionale dei reinvestimenti. Al seed round di sottoscrizione hanno aderito anche intermediari sammarinesi e italiani. Un risultato davvero importante perché il mercato conferma l’apprezzamento dell’offerta di NT CAPITAL SG che, ricorda il Presidente Pier Paolo Fabbri, “è la prima realtà finanziaria sammarinese indipendente attiva nel settore dell’ASSET MANAGEMENT, con servizi che spaziano dalla finanza ordinaria (gestioni individuali e collettive) a quella straordinaria (Private Capital) e alla consulenza finanziaria, quest’ultima anche nella forma della consulenza indipendente."

cs Digia Comunicazione





[Banner_Google_ADS]

I più letti della settimana: