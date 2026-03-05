NT Capital SG tra i protagonisti dei Diaman Awards 2026: il fondo NT Dynamic finalista tra i grandi nomi della gestione internazionale

NT Capital SG – prima società sammarinese di gestione del risparmio indipendente – raggiunge un nuovo e significativo traguardo nel panorama della gestione patrimoniale. La società è stata infatti selezionata tra i finalisti dei Diaman Awards 2026, l’evento che celebra l’eccellenza nel settore degli investimenti e dell’asset management, organizzato da Diaman Partners. NT Capital SG è stata nominata nella categoria “Miglior Fondo Flessibile”, grazie al fondo NT Dynamic, una delle soluzioni di investimento che meglio rappresenta l’approccio della società: gestione attiva, disciplina strategica e attenzione alla protezione e alla crescita del patrimonio nel tempo. La serata di premiazione si è svolta il 4 marzo a Varese (VA) e ha visto la partecipazione di alcuni dei più importanti operatori internazionali del settore finanziario, tra cui Allianz, BNP Paribas, Flossbach von Storch e Franklin Templeton, insieme ad altri protagonisti della gestione patrimoniale europea. Per NT Capital SG si tratta di un riconoscimento particolarmente significativo: il fondo NT Dynamic ha infatti raggiunto la finale insieme a prodotti gestiti da realtà di primo piano come Allianz, Azimut, Franklin Templeton e Symphonia, confermando la capacità della società sammarinese di competere con successo in un contesto dominato da grandi asset manager internazionali. «Siamo davvero onorati di essere arrivati alla finalissima – commenta Pier Paolo Fabbri, Presidente di NT Capital SG – insieme al gotha degli asset manager e della finanza internazionale. Il nostro fondo NT Dynamic è stato selezionato tra i migliori della categoria, accanto a prodotti di gruppi di primo piano come Allianz, Azimut, Franklin Templeton e Symphonia. Per una realtà indipendente come la nostra, questo risultato rappresenta una conferma importante della qualità del lavoro svolto in questi primi tre anni di attività». La nomination ai Diaman Awards rappresenta infatti non solo un traguardo simbolico, ma anche una certificazione della solidità del metodo di gestione adottato da NT Capital SG, basato su analisi dei fondamentali, disciplina nella costruzione dei portafogli e attenzione costante al contesto macroeconomico e geopolitico. In un settore altamente competitivo, il risultato ottenuto testimonia il percorso di crescita della società e rafforza il posizionamento di NT Capital SG come realtà indipendente capace di offrire soluzioni di investimento efficienti, trasparenti e orientate al lungo periodo.

