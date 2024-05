Nuova acquisizione per il gruppo Villani: il prosciuttificio San Marino inaugura la nuova produzione

Nuova acquisizione per il gruppo Villani: il prosciuttificio San Marino inaugura la nuova produzione.



Villani S.p.A. nasce nel 1886 a Castelnuovo Rangone in provincia di Modena: 138 anni di storia ne fanno una delle realtà più longeve del settore della salumeria in Italia. Il Gruppo conserva un’impostazione familiare con un passaggio generazionale fatto di valori tramandati e diffusi dall’Emilia al mondo. L’azienda è in continua crescita: nel 2023 ha superato i 160 milioni di fatturato ed è presente in più di 15mila punti vendita in Italia e all’estero tra salumerie e gastronomie, con una quota export che copre il 39% del fatturato. Qualità e cura dei dettagli sono da sempre il comune denominatore dell’azienda che, seppur contemporanea e orientata al miglioramento, sceglie da sempre di valorizzare l'unicità dei suoi artigiani e il frutto del loro lavoro.

Nel Gruppo Villani convivono da sempre due realtà ugualmente importanti: tradizione e modernità. L’esperienza di lavoro sul prodotto maturata a partire dal 1886, unita ad un patrimonio di ricette e metodi arricchitosi nel tempo, evidenzia il forte attaccamento alla tradizione in cui la manualità del nostro mestiere è la componente fondamentale per conseguire risultati di eccellenza. Coerente con questa identità, il Gruppo Villani volendo consolidare la propria leadership nel mercato premium della salumeria, ha acquisito lo storico prosciuttificio di San Marino, specializzato nell’area dei prosciutti cotti di altissima qualità.

L’acquisizione ha come obiettivo il potenziamento della capacità produttiva del Gruppo nell’ambito della lavorazione dei salumi cotti, con particolare attenzione alle produzioni artigianali e tradizionali, sempre rispettosi del saper fare del passato, proiettati verso il futuro e consapevoli del proprio presente. Il prosciuttificio di San Marino viene inaugurato venerdì 24 maggio 2024 e diventa così il secondo sito di produzione di prosciutti cotti del Gruppo Villani: si svilupperanno sinergie e opportunità di crescita per il Gruppo nei mercati internazionali grazie alla sede situata nella Repubblica di San Marino, stato indipendente.

“Il fatto che un gruppo importante come Villani - spiega Fabio Righi, Segretario di Stato della Repubblica di San Marino per l’Industria, l’Artigianato e il Commercio, la Ricerca Tecnologica, la Semplificazione Normativa - abbia scelto la Repubblica di San Marino come investimento strategico per la crescita del proprio business, mi fa capire che il lavoro svolto in questi anni sia stato portato avanti nella giusta direzione e, su questa strada, dobbiamo continuare a lavorare al fine di accrescere le opportunità del nostro sistema economico e delle nostre imprese. Credo che l’iniziativa portata avanti dal Gruppo Villani sia anche un perfetto esempio di come la sinergia tra Italia e San Marino possa davvero divenire strategica per i rispettivi contesti economici e sarà nostro dovere essere al fianco di imprese ad alto valore come quella che oggi apre i battenti nel nostro territorio. Per questo motivo rinnovo al Gruppo Villani la mia grande soddisfazione e confermo la disponibilità dell’Ufficio che rappresento all’ascolto delle esigenze e delle necessità nella convinzione che solo grazie allo stretto rapporto tra Istituzioni e Mondo Economico si possano raggiungere le migliori opportunità di sviluppo.”

“Con la volontà di garantire alla salumeria un futuro di qualità, accogliamo nel nostro Gruppo questa importante realtà produttiva.” Conferma Carlo Filippo Villani, Direttore Generale di Villani S.p.A.. “L’investimento fatto ci consentirà di rafforzarci nel settore in cui operiamo con passione e dedizione ogni giorno, grazie all’impegno di ciascuno. Per questo motivo, ringrazio le Istituzioni di San Marino per il sostegno dato alla ripartenza di questo storico Prosciuttificio: la sinergia tra Istituzioni e Mondo Economico sarà elemento determinante per il business soprattutto in chiave di apertura di nuovi mercati extra CEE”.



Comunicato stampa

Villani Spa

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: