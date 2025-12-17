TV LIVE ·
Nuova allerta messaggi di probabile truffa che invitano a contattare i servizi ISS

17 dic 2025
Si avvisa la cittadinanza che sono giunte nuove segnalazioni di messaggi SMS che invitano a "contattare con urgenza" gli uffici ISS quali CUP e URP, attraverso numeri telefonici con prefisso iniziale 89. Si tratta di messaggi di una probabile truffa che fanno leva su un falso senso di emergenza e che in caso di chiamata, consumano rapidamente il credito telefonico. L’Istituto per la Sicurezza Sociale tiene a precisare che gli uffici ISS non inviano messaggi di questo tipo, e che l’Istituto non utilizza assolutamente numeri con prefisso 899 o 893 o altri prefissi internazionali o a sovrapprezzo. Il numero ufficiale del Centro Unico Prenotazioni ISS è il 0549 994889, mentre i numeri ufficiali dell’Ufficio Rapporti con il Pubblico sono 0549 994561 e 994564. Si invitano i cittadini che dovessero ricevere questi messaggi sospetti a non chiamare assolutamente i numeri indicati e a non fornire alcun dato personale o sanitario. Si consiglia inoltre di cancellarli o segnalarli alle autorità competenti, in particolare alla Gendarmeria, che si occupa di reati informatici e truffe online.

c.s. Ufficio Stampa ISS 




