Nuova antenna per la telefonia mobile a Gualdicciolo: venerdì 23 ottobre 2026 serata pubblica informativa

Nuova antenna per la telefonia mobile a Gualdicciolo: venerdì 23 ottobre 2026 serata pubblica informativa.

Informazione, trasparenza e partecipazione dei cittadini di Acquaviva. Sono questi i temi al centro della serata pubblica in programma venerdì 23 ottobre 2026 dedicata all'antenna di telefonia mobile e al suo impatto sul territorio. L’iniziativa, promossa dalla Giunta di Castello di Acquaviva, dalla Segreteria di Stato per l’Industria, l’Artigianato e il Commercio, la Ricerca Tecnologica, le Telecomunicazioni e lo Sport e la Segreteria di Stato per il Territorio, l'Ambiente, l'Agricoltura, la Protezione Civile e i Rapporti con l'A.A.S.L.P., intende offrire alla popolazione un’occasione di informazione e confronto su un intervento che interessa direttamente il territorio e la collettività. Durante la serata saranno illustrati gli aspetti principali del progetto, tra cui la tipologia e le caratteristiche dell’impianto, le finalità del potenziamento della rete di telefonia mobile e la copertura prevista. Particolare attenzione sarà dedicata al rispetto delle normative vigenti in materia di emissioni elettromagnetiche e alla tutela della salute, della sicurezza e dell’ambiente, oltre alle modalità di installazione e ai tempi previsti per la realizzazione dell’opera. L’appuntamento è fissato per venerdì 23 ottobre 2026, alle ore 20:30 presso la Sala polivalente del Centro Gualdo, a Gualdicciolo. La cittadinanza è invitata a partecipare.

C.s. - Giunta di Castello di Acquaviva

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