Nuova iniziativa Lions per i profughi ucraini

Il Lions Club San Marino Undistricted prosegue con costanza l’impegno nei confronti della popolazione ucraina ospitata a San Marino a causa della guerra. Da oltre un mese i volontari Lions mettono a disposizione il proprio tempo libero per accompagnare i profughi alle quotidiane incombenze che la loro nuova vita richiede. Così le famiglie ucraine, in funzione delle proprie necessità, vengono accompagnate dai Lions al supermercato, dal medico e persino al parco dove i bambini possono socializzare e le madri incontrarsi per scambiare qualche parola di coraggio in questo drammatico periodo. Il Lions Club San Marino Undistricted va così ad allargare il proprio sostegno a vantaggio dei profughi, dopo aver contribuito con la fornitura di buoni pasto ad alcune famiglie ucraine. Un aiuto concreto, un vero servizio a favore di chi è in difficoltà nella più profonda e completa accezione del motto che sempre guida le iniziative Lions nel mondo: “We Serve”.