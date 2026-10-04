Nuova legge a sostegno della famiglia: online le prime circolari applicative ISS Disponibili su Gov.sm e sul sito dell’Istituto le indicazioni operative sulle nuove disposizioni. Attivata anche una casella e-mail dedicata alle prestazioni per la famiglia

Nuova legge a sostegno della famiglia: online le prime circolari applicative ISS.

Con l’entrata in vigore, lo scorso 28 settembre, della Legge 141/2026 sulle nuove misure a sostegno della famiglia, della maternità e della natalità, prende avvio anche la fase di applicazione amministrativa delle nuove disposizioni. La Direzione Amministrativa dell’Istituto per la Sicurezza Sociale ha infatti avviato l’emanazione delle circolari esplicative destinate a fornire a cittadini, residenti e soggetti interessati le indicazioni necessarie per l’accesso alle prestazioni e la gestione delle pratiche. Tra i primi documenti emanati, la circolare relativa alle domande già presentate e all’adeguamento dei trattamenti economici in corso, con la quale si precisa che le istanze già presentate e le autorizzazioni già acquisite conservano la propria validità, venendo d'ufficio allineate - a decorrere dal 28 settembre 2026 - alle nuove disposizioni normative. Online anche la disposizione relativa all’adeguamento degli importi degli assegni familiari a decorrere dal mese di ottobre 2026. Le circolari sono consultabili sul portale Gov.sm, nella sezione “Salute e Situazioni di Vita”, e sul sito dell’Istituto per la Sicurezza Sociale, nella sezione “Come fare per”. Contestualmente è in fase di aggiornamento la modulistica collegata alle nuove prestazioni: già predisposto e disponibile il modulo per la richiesta dell’Incentivo Bebè previsto dall’articolo 28 della nuova legge. Per le richieste riguardanti l’applicazione della nuova normativa è inoltre attiva la casella di posta elettronica prestazioni.famiglia@iss.sm, riferita all’Ufficio Prestazioni Economiche e Pensioni dell’ISS. Le ulteriori circolari e indicazioni operative saranno rese disponibili progressivamente attraverso i medesimi canali istituzionali. “Con l’entrata in vigore della legge, il passaggio successivo riguarda la sua concreta fruibilità – afferma il Segretario di Stato per la Giustizia, la Previdenza e la Famiglia Stefano Canti –. Il coordinamento con l’ISS è essenziale perché le nuove tutele trovino un’applicazione ordinata e perché chi ne ha diritto possa individuare con precisione procedure e riferimenti. Una politica a sostegno della famiglia deve infatti tradurre le disposizioni normative in strumenti effettivamente utilizzabili nella vita quotidiana delle persone”. “L’attività di queste settimane è finalizzata a tradurre le nuove disposizioni in procedure amministrative definite e facilmente individuabili dagli utenti – dichiara il Direttore Amministrativo dell’ISS Manuel Canti –. Stiamo procedendo per ambiti, aggiornando le indicazioni e la documentazione necessaria e mantenendo ferme, dove previsto dalla legge, le pratiche già presentate. La casella dedicata offre inoltre un riferimento specifico per i quesiti relativi alle nuove prestazioni, mentre seguiranno ulteriori circolari sugli aspetti che richiedono indicazioni applicative”.



c.s. Ufficio Stampa ISS



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