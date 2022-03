Nuova legge IVG: UDS continua gli incontri con le forze politiche

UDS prosegue gli incontri con le forze politiche per presentare il documento contenente numerosi suggerimenti per la stesura di una buona legge sull’interruzione volontaria di gravidanza. RETE ha informato che il pdl del Congresso di Stato è pronto ed è già stato inoltrato al Collegio Garante: recepisce il quesito referendario e diversi altri aspetti e lascia alle diverse forze politiche il compito di elaborarlo più in dettaglio attraverso emendamenti da portare in Commissione. L’obiettivo è arrivare presto ad una legge in grado di garantire alle donne un servizio di alto livello e l’accesso all’IVG sia in territorio che fuori. Il Gruppo Misto ha apprezzato il lavoro ed i suggerimenti di UDS, rendendosi disponibile ad un confronto costante durante l’iter legislativo. Ritiene che la legge che dovrà entrare in vigore debba superare i limiti della 194 italiana e rappresentare una normativa moderna. Infine abbiamo avuto un confronto con la componente PSD-MD di NPR che ha premesso di non parlare per l’intero gruppo, ma solo per sé stessa. Hanno ricordato la loro posizione da sempre favorevole all’IVG e sperano che si possa arrivare presto ad una buona legge che non si limiti a recepire il quesito referendario ma che - come indicato anche nel nostro documento - abbia tutte le misure preventive, di sostegno e di supporto ad una genitorialità consapevole e che permetta l’esercizio dell’IVG sia in territorio che fuori. Auspicano che vi sia, da parte delle forze conservatrici rappresentate in Consiglio, una presa d’atto della volontà chiaramente espressa dalla popolazione e che lascino ai loro Consiglieri libertà di coscienza sui vari aspetti che la legge andrà a normare.

Cs UNIONE DONNE SAMMARINESI

