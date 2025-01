Nuova mediateca di San Marino: primo appuntamento con la rassegna “gli anni '80 erano ieri”

Gli Istituti Culturali, in collaborazione con l’Università degli Studi della Repubblica di San Marino, sono lieti di invitare il pubblico all’evento di presentazione della nuova Mediateca, un servizio gratuito dedicato a tutti gli amanti del cinema e della cultura.

Domenica 26 gennaio 2025, alle ore 17:00, si terrà l’evento inaugurale presso il Cinema Concordia e sarà l’occasione per dare il via alla prima rassegna cinematografica dal titolo: “Gli anni ’80 erano ieri”. Un'analisi di uno dei decenni più influenti nella storia del cinema, che avrà inizio con la proiezione del film cult “La storia infinita” di Wolfgang Petersen (1984).

La pellicola verrà introdotta dalla Prof.ssa Elena D’Amelio, docente presso il Dipartimento di Scienze Umane dell’Università degli Studi della Repubblica di San Marino (UNIRSM), che offrirà al pubblico uno sguardo approfondito su uno dei film più rappresentativi di quel periodo.

L’ingresso è gratuito.

Al termine della proiezione, seguirà un aperitivo gentilmente offerto da Titancoop.

Per maggiori informazioni e per iscriversi alla Mediateca, vi invitiamo a visitare la sezione dedicata sul sito ufficiale di San Marino Cinema www.sanmarinocinema.sm



