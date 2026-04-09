Nuova mensa a Rovereta: lo Stato investe nella qualità dei servizi per le imprese e i lavoratori

Attraverso una sinergia operativa tra la Segreteria di Stato per il Lavoro, la Segreteria di Stato per la Giustizia e il Fondo Servizi Sociali è stato ufficialmente emesso il bando pubblico per il reperimento, tramite locazione ordinaria, di un immobile da destinare a uso mensa nella zona di Rovereta.

L'iniziativa non si limita alla semplice ricerca di spazi, ma punta a individuare un hub funzionale che diventi un punto di riferimento per l’intera comunità lavorativa della zona. Il progetto prevede una superficie non inferiore ai 1.300 metri quadrati, pensata per ospitare un servizio di ristorazione collettiva con sistema self-service, in grado di garantire la produzione di almeno mille pasti giornalieri. I criteri di selezione pongono un accento rigoroso sulla qualità delle finiture, preferendo contesti che richiamino l'estetica dei moderni centri uffici piuttosto che quella dei tradizionali stabilimenti industriali.

Delineato dunque un percorso che mette al centro la trasparenza e l'efficienza. La struttura dovrà essere caratterizzata da un'ottima accessibilità, non solo per il traffico veicolare ordinario ma anche per i mezzi pesanti, garantendo spazi di manovra adeguati per il carico e lo scarico delle merci. Un'attenzione particolare è rivolta all'inclusività, con l'obbligo di percorsi di accesso privi di barriere architettoniche e una dotazione minima di parcheggi privati che comprende 30 posti auto e 15 posti per motocicli.

Sotto il profilo tecnico, l’immobile dovrà presentarsi come un contenitore flessibile (open space), lasciando al Fondo Servizi Sociali la possibilità di modulare gli spazi interni in base alle specifiche necessità operative della cucina e delle aree di consumo. È inoltre previsto un valore aggiunto per quei locatori che si dichiareranno disponibili a un'eventuale opzione di acquisto entro i primi due anni, permettendo così allo Stato una pianificazione patrimoniale a lungo termine attraverso lo scomputo dei canoni già versati.

I soggetti interessati, siano essi persone fisiche o giuridiche, hanno tempo fino alle ore 14:00 di lunedì 4 maggio 2026 per presentare le proprie offerte. Il plico, che dovrà contenere separatamente la documentazione anagrafica, tecnica ed economica, potrà essere consegnato a mano o tramite spedizione postale presso la sede della Segreteria di Stato per il Lavoro, in Contrada del Collegio n. 38.

Il processo di valutazione sarà affidato a una commissione tecnica che analizzerà ogni proposta sulla base di una griglia di punteggi estremamente dettagliata, assicurando che la scelta finale ricada sulla soluzione che meglio coniuga qualità strutturale, adeguatezza logistica e congruità economica. Con questa operazione, le Segreterie coinvolte riaffermano l'impegno del Governo nel sostenere il tessuto produttivo di Rovereta, migliorando concretamente la quotidianità di chi, ogni giorno, contribuisce alla crescita economica del Paese.



Comunicato stampa

Segreteria di Stato per il Lavoro, la Programmazione Economica, i Rapporti con A.A.S.S., la Transizione Ecologica e l’Innovazione Tecnologica

Segreteria di Stato per la Giustizia, la Previdenza e la Famiglia











