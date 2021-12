Nuova puntata di "CSdL Informa", mercoledì 15 dicembre

Nuova puntata di "CSdL Informa", mercoledì 15 dicembre.

I temi in discussione: Commissione d'inchiesta banche, bilancio 2022, pandemia e provvedimenti del Governo RSM 13 dicembre 2021 - Mercoledì 15 dicembre è in programma una nuova puntata di "CSdL Informa", che andrà in onda in diretta alle ore 18.30 sulla pagina Facebook "Cuore CSdL". Questa puntata, la numero 19, sarà dedicata alla Commissione di inchiesta sulle banche, al bilancio previsionale 2022, alla situazione pandemica e ai relativi provvedimenti del Governo. Intervengono il Segretario Generale eletto al recente 20° Congresso Enzo Merlini, e rappresentanti del livello confederale e delle Federazioni di categoria della CSdL. Coordina il dibattito Giuliano Tamagnini.

CSdL



I più letti della settimana: