Nuova rassegna di Cineforum a Teatro Titano.

Una trentina di giovani e un paio di coraggiosi genitori si chiudono in un teatro nella domenica di marzo in cui il sole decide di rifarsi vivo dopo mesi. Se non un bizzarro incipit per un horror, o una barzelletta di quelle che non fanno ridere, la cosa può significare che il gruppo di giovani che in quel teatro ha organizzato la quarta tappa di un cineforum un po’ di soddisfazione la può provare. Cinemino&Friends è un evento costruito sul desiderio di creare un’occasione di scambio. La speranza, prontamente soddisfatta, era quella di sfruttare l’atmosfera amichevole e informale di una serata tra amici per condividere idee e opinioni suscitate da belle storie. Queste ultime sono state selezionate in base alle tematiche di cui parlano al pubblico, con l’auspicio che fossero stimolanti e coinvolgenti, tanto da intavolare un dialogo di cui sentiamo la necessità e avvertiamo la mancanza. A partire dall’ottobre scorso abbiamo presentato le tragedie nelle vite dei protagonisti di Tre manifesti a Ebbing, Missouri (2017), Manchester by the Sea (2016) e Reality (2012). Con i tre nuovi appuntamenti vorremmo invece suggerire i temi della solitudine, della corporeità, delle relazioni: ad Her (2013), visto lo scorso 5 marzo, succederanno Shame (2011) il 2 aprile e Anomalisa (2015) il 23 dello stesso mese. Si tratta del secondo filone di un progetto che ci auguriamo di coltivare – anche tramite eventuali collaborazioni estive – fino a farne un punto di riferimento per chi, dall’interno o dall’esterno, si appassiona di cinema. La scelta della domenica pomeriggio, che ha sostituito le serate dei giovedì invernali, ci lascia più spazio per la discussione, che può così continuare anche durante l’aperitivo con dj che arricchisce l’evento dalla sua prima puntata. Ad ospitarci sono gli Istituti Culturali, che generosamente ci aprono le porte del teatro Titano e ci forniscono i titoli che proponiamo, immancabile il ringraziamento al Direttore Paolo Rondelli per la fiducia ed il supporto. Nonostante sia pensato da giovani, e proprio fra di loro si stia animando, l’appuntamento vuole agganciare anche quelle generazioni più adulte alle quali inevitabilmente – e molto attentamente – guardiamo. L’invito a partecipare è dunque non solo ai nostri coetanei ventenni e trentenni, ma a chiunque si interessi ai racconti e ami curiosare su ciò che rappresentano. Si ringraziano anche la Segreteria di Stato Istruzione e Cultura e la Giunta di Castello di San Marino Città.

