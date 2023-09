Nuova sede per l’Unione sammarinese giornalisti e fotoreporters

Nuova sede per l’Unione sammarinese giornalisti e fotoreporters. Nei giorni scorsi alla presenza del nuovo Presidente Matteo Sèlleri, dei membri del direttivo e di diversi aderenti si è tenuta, presso lo studio del notaio avv. Cecilia Cardogna, l’assemblea straordinaria dell’Associazione USGi (Unione Sammarinese Giornalisti e Fotoreporters) per la revisione dell’art.4 dello statuto in funzione della modifica dell’indirizzo della sede sociale, che da Dogana si è trasferita a Cailungo. Il Presidente Sèlleri, nel ringraziare gli iscritti per la fiducia accordata, ha voluto ricordare con affetto il suo compianto predecessore Alberto Chezzi, affermando la volontà di voler continuare nel percorso tracciato dall’Associazione, sia a tutela e nel rispetto della libertà di stampa, sia della deontologia professionale, sia per quanto riguarda gli accordi e le iniziative intrapresi in Repubblica e nei consessi internazionali.

Il direttivo dell’Usgi

