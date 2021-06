Nuove date e riapertura prevendite Festival della magia

Nuove date e riapertura prevendite Festival della magia.

Il Festival internazionale della magia di San Marino intende ripartire alla grande con una edizione boom fissata per i giorni 11/12/13 marzo 2022. Sono già aperte le prevendite dei biglietti sul sito: www.festivalinternazionaledellamagia.com. La celeberrima manifestazione ideata e organizzata dall'illusionista Gabriel e patrocinata dalla Segreteria di Stato per il Turismo della Repubblica di San Marino si era svolta ininterrottamente per ben 23 anni con un crescente successo che ha portato San Marino ad essere mondialmente rinomato anche per questo magico evento. Per la cronaca il Festival ha portato sul Titano i più grandi maghi del mondo. Per citare qualche volto televisivo a noi noto: Silvan, Tony Binarelli, Alexander, Raul Cremona, Forest... La magica Kermesse di tre giorni porterà magia in tutta la Repubblica con la "magia da strada" nel centro storico, il concorso magico "Trofeo Arzilli" al Kursaal, o il "Family show" della domenica sempre al Kursaal. Come consuetudine da ben 23 anni inoltre il grande esperimento che Gabriel dedica in ogni edizione alla stampa e TV presentando illusioni di ogni tipo: fucilazione, ibernazione, guida di aereo bendato, evasione dalla 1 torre di San Marino, apparizione di un'aereo all'aero club di Torraccia.. Qualcosa di spettacolare è già in preparazione per i fans del festival, perché lo staff non si è mai fermato durante la pandemia offrendo dirette settimanali e spettacoli in streaming ma anche studiando un'edizione 2022 con i fiocchi. Ora più che mai, dopo questo periodo buio c'è bisogno di "rinascita", divertimento, di stupore, di una sana risata e un buon pizzico di "magia" ed è proprio quello che intendiamo offrirvi .

c.s. Festival internazionale della magia di San Marino

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: