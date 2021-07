Nuove disposizioni di accesso per il concerto dei Marlene Kuntz

A seguito di confronto con le autorità competenti, gli Istituti Culturali e l’organizzazione dello SMIAF Festival, in ottemperanza al regolamento 11 giugno 2021 n.8, comunicano le seguenti nuovi disposizioni per l’accesso al concerto dei Marlene Kuntz, che si terrà al Campo Bruno Reffi, Città di San Marino domenica 1 agosto alle ore 21.30. L’accesso sarà consentito fino ad un massimo di 1000 partecipanti ed esclusivamente a persone vaccinate o a persone che presentino al personale preposto idonea documentazione certificata attestante il tampone negativo effettuato nelle 48 ore precedenti presso una struttura autorizzata, riconosciuta e certificata che garantisca la tempistica dell’effettuazione del test, unitamente a un documento che permetta l’identificazione. Sarà consentito l’ingresso anche a chi presenterà certificato di avvenuta guarigione rilasciato da una struttura autorizzata con data non antecedente a quella di 6 mesi dal giorno del concerto. L’organizzazione dello SMIAF Festival comunica che valuterà nelle prossime 48 ore, con successiva circolare che sarà poi inoltrata a tutti gli organi di stampa e condivisa sui canali social e sul sito dell’evento, la possibilità di effettuare tamponi rapidi all’ingresso, eseguiti da personale dell’Istituto Sicurezza Sociale della Repubblica di San Marino. La stessa organizzazione ricorda che l’ingresso alla serata è gratuito e che non sarà necessaria alcuna preventiva prenotazione. Per facilitare l’ingresso ai partecipanti, sarà possibile accedere all’area dalle ore 19.00.

