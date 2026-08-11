Nuove disposizioni sul servizio di illuminazione votiva nei cimiteri

Questa mattina, 11 agosto 2026, presso la Segreteria di Stato per gli Affari Interni, sono state presentate le principali novità introdotte dal Regolamento 10 agosto 2026 n.25 in materia di illuminazione votiva nei cimiteri della Repubblica di San Marino. Le modifiche rispondono all’esigenza di semplificare le procedure, ridurre gli adempimenti ricorrenti e garantire maggiore trasparenza nei rapporti tra cittadini e Pubblica Amministrazione. L’illuminazione dei loculi e degli ossari è garantita senza interruzione, tutti i giorni dell’anno. L’attivazione avviene su richiesta presso l’Ufficio Stato Civile e comporta il pagamento di un corrispettivo unico, comprensivo delle spese di allacciamento. La tariffa definita dal Congresso di Stato è pari a 50 Euro per tutta la durata della concessione cimiteriale. Non è previsto alcun rimborso in caso di cessazione anticipata del servizio. La manutenzione e la realizzazione di nuovi impianti sono affidate all’Azienda Autonoma di Stato per i Lavori Pubblici, mentre eventuali guasti possono essere segnalati ai custodi dei cimiteri. Sono punite penalmente le manomissioni e gli allacci abusivi, con riferimento ai reati di danneggiamento e furto di energia. Le illuminazioni già attive restano valide fino alla scadenza naturale della concessione. Tra le principali novità introdotte dal Regolamento è previsto un solo pagamento presso l’UO Stato Civile per tutta la durata della concessione cimiteriale, lo stop ai rinnovi annuali: non sarà più necessario ripetere ogni anno la sottoscrizione o il pagamento tramite bonifico. Conferma automatica per le utenze già attive, senza necessità di nuove domande o costi aggiuntivi, procedure più semplici e trasparenti, con un sistema unico che consente di selezionare il cimitero e fino a quattro nominativi di defunti per ogni pratica. La data a partire dalla quale le nuove disposizioni entreranno in vigore è fissata al primo settembre 2026.

Dichiarazioni istituzionali, Andrea Belluzzi- Segretario di Stato per gli Affari Interni: “Con questo intervento abbiamo voluto dare una risposta concreta a un bisogno di semplificazione che i cittadini manifestavano da tempo. L’illuminazione votiva è un servizio che ha un forte valore simbolico e affettivo, legato alla memoria dei propri cari. Era quindi importante alleggerire gli adempimenti burocratici, eliminando rinnovi e pratiche ripetitive, e garantire continuità senza ulteriori costi. Il nuovo regolamento rappresenta un passo avanti verso una Pubblica Amministrazione più vicina alle persone, capace di coniugare efficienza e rispetto per la dimensione spirituale e familiare che questo servizio custodisce.”

NOVITÀ

Un solo pagamento: Un unico corrispettivo per tutta la durata della concessione cimiteriale, comprensivo delle spese di allacciamento.

Stop ai rinnovi annuali: Non sarà più necessario rinnovare ogni anno la sottoscrizione o effettuare un nuovo pagamento tramite bonifico.

Servizio continuativo: L’illuminazione di loculi e ossari è garantita senza interruzione, tutti i giorni dell’anno.

Utenze già attive: Le illuminazioni già attive restano valide fino alla naturale scadenza della concessione, senza nuove domande o costi aggiuntivi.

Gestione degli impianti: La realizzazione dei nuovi impianti e la manutenzione sono affidate all’Azienda Autonoma di Stato per i Lavori Pubblici.

️Segnalazione dei guasti: Eventuali malfunzionamenti possono essere segnalati ai custodi dei cimiteri.

Tariffe: La tariffa definita dal Congresso di Stato è pari a euro 50,00 per tutta la durata della concessione.

Manomissioni e allacci abusivi: Confermato il divieto, con rilevanza penale in relazione ai reati di danneggiamento e furto di energia.

Entrata in vigore: Le nuove disposizioni si applicano dal 1° settembre 2026.







