Nuove Idee Nuove Imprese: 14 progetti al via della seconda fase e in corsa per il montepremi finale.

Idee basate sull’intelligenza artificiale, ma anche soluzioni legate all’allenamento e alla semplificazione del lavoro per le aziende: sono alcuni degli ambiti in cui aspirano ad operare le 14 idee d’impresa che proseguiranno il proprio percorso nell’edizione 2025 di Nuove Idee Nuove Imprese e che si contenderanno i premi in palio. Il percorso ha visto al via 110 gruppi iscritti che hanno preso parte alla prima fase formativa gratuita. Al termine di questa fase, i team hanno presentato le loro idee imprenditoriali e il Comitato Tecnico Scientifico, a seguito di un’attenta e rigorosa valutazione, ha selezionato i 14 progetti che si sono dimostrati più maturi e meritevoli di accedere alla seconda fase, al via oggi. Questo processo selettivo ha portato in finale solo il 12,7% delle candidature iniziali, a riprova dell'alta qualità richiesta. “Tutti i progetti presentati si fondano su idee interessanti e meritevoli – le parole di Maurizio Focchi, presidente dell’Associazione Nuove Idee Nuove Imprese -. Compito del Comitato Tecnico Scientifico è quello di valutare quelli che hanno maggiori possibilità di successo e la maturità necessaria per affrontare i passi successivi del percorso. Quest’anno abbiamo registrato un notevole aumento di idee che si fondano sull’intelligenza artificiale, a dimostrazione di quanto stia diventando protagonista delle nostre vite”. Dei 14 finalisti, 7 gruppi hanno sede nella provincia di Rimini, 2 in quella di Forlì-Cesena, uno nella Repubblica di San Marino e gli altri provengono da Bologna, Reggio Emilia, Roma e Vercelli.

I PROGETTI FINALISTI IN SINTESI AGILIA: guida le PMI nell’adozione strategica dell’Intelligenza Artificiale, offrendo soluzioni per automatizzare e semplificare i processi aziendali, migliorando efficienza e competitività. ARS IURIS: assistente legale AI-powered che integra tecniche RAG (Retrieval Augmented Generation) per recuperare informazioni da fonti giuridiche e documenti interni, modelli linguistici avanzati e moduli dedicati alle diverse aree del diritto. AURORA SUITE: piattaforma di AI utile alla personalizzazione dell’apprendimento, grazie all’integrazione di valutazioni cliniche/pedagogiche con supporto umano. Offrirà tre web app dedicate a studenti, insegnanti e professionisti.

BIROLE: supporta piccole imprese e artigiani a incrementare i guadagni e massimizzare l’efficienza operativa attraverso soluzioni di Business Intelligence intuitive, personalizzate e automatizzate, accelerando la digitalizzazione e trasformando i dati in decisioni redditizie.

BONFITALY: rivoluziona il monouso con stoviglie e vaschette edibili che scompaiono in natura in soli 30 giorni. Un progetto innovativo che unisce sostenibilità, economia circolare e nuove opportunità per GDO, HoReCa ed eventi.

BUDDYGO: startup di car sharing peer-to-peer che trasforma l’auto da spesa a opportunità. Con una piattaforma digitale smart e sostenibile, connette persone e territori, riduce l’impatto ambientale e promuove una mobilità green, collaborativa e intelligente. ERGOSENSE: sviluppa un dispositivo plug-and-play per la prevenzione posturale, utile in diversi ambiti della vita quotidiana.

FIGARO LAB: Automation Agency che supporta le PMI nell’utilizzare al meglio le potenzialità dell’intelligenza artificiale. Realizza soluzioni su misura che aiutano a organizzare e valorizzare la conoscenza interna, automatizzare le attività ripetitive e semplificare i processi aziendali.

FLEX-MOVE: indumento smart dotato di sensori inerziali che rileva i movimenti corporei durante l'allenamento, offrendo tramite app analisi in tempo reale, feedback aptici per correzioni posturali e coaching personalizzato basato su obiettivi di performance e consumo calorico.

IDEA LIGNUM - TIMBER ID: piattaforma sviluppata da esperti del settore forestale per semplificare la conformità alla normativa EUDR e ottimizzare la gestione decentralizzata della catena di approvvigionamento. Un’unica soluzione collaborativa per la tracciabilità e la due diligence, che consente di gestire in modo semplice ed efficace tutti gli obblighi previsti.

JOYFUL MASKS: videogioco narrativo sviluppato dallo Heartfelt Edge Studio, pensato per coinvolgere il giocatore attraverso una forte componente emotiva e una trama significativa, capace di lasciare un impatto duraturo.

LOOPWALL: struttura innovativa per il fitness e il recupero funzionale, pensata per applicare il Metodo Dell’Aquila, un approccio che migliora la consapevolezza corporea e limita le compensazioni motorie.

NOVA: un banco da lavoro produttivo, ergonomico, modulare e sostenibile. Una piattaforma innovativa progettata per aggiornarsi nel tempo e adattarsi rapidamente alle sfide quotidiane delle aziende.

ZENO, IL CESTINO INTELLIGENTE: sistema automatizzato capace di indirizzare qualsiasi rifiuto nel corretto contenitore (plastica, carta, vetro, umido), eliminando l’errore umano e automatizzando un’operazione apparentemente semplice ma cruciale per garantire efficienza e coerenza nel riciclo.

IL COMITATO TECNICO SCIENTIFICO

Il Comitato Tecnico Scientifico che ha valutato e selezionato i progetti finalisti è composto da rappresentanti di Università, imprese, istituzioni e centri di innovazione. Nel fanno parte Maurizio Focchi (Presidente dell’Associazione Nuove Idee Nuove Imprese), Angelo Bagnari (Confindustria Romagna), Francesco Barbini (Alma Mater Studiorum – Campus di Rimini), Lorenzo Nardella (Skema Consulting), Giulia Bubbolini (CISE – Azienda speciale della Camera di Commercio della Romagna), Denis Cecchetti (Camera di Commercio della Repubblica di San Marino), Michele Cervellini (San Marino Innovation), Daniele Pozzi (Crèdit Agricole Italia), Alberto Guerzoni (Deloitte), Paola Giuri (Alma Mater Studiorum – Campus di Rimini), Andrea Montanari (Riviera Banca), Dario Monti (Romagna Tech), Carlo Carli (Fondazione Cassa di Risparmio di Rimini), Neni Rossini (Associazione Nazionale Industriali San Marino), Alberto Simoncini (Cesenalab), Lorenzo Succi (Uni.Rimini Società consortile per l’Università nel riminese), Leonardo Tagliente (Università degli Studi della Repubblica di San Marino).

LE PROSSIME TAPPE DEL PERCORSO VERSO LA FINALE

Con la seconda fase del percorso di Nuove Idee Nuove Imprese al via oggi, per due mesi i partecipanti saranno impegnati a consolidare la loro idea d’impresa con attività di formazione e mentoring per poi presentarle al pubblico nel corso della finale che si terrà mercoledì 17 dicembre presso il Centro Congressi SGR. Tra i 14 finalisti saranno individuati i vincitori dei premi economici (20.000 euro il montepremi) e dei numerosi benefits in palio. SOCI - Il concorso Nuove Idee Nuove Imprese è realizzato grazie al sostegno economico, tecnico-scientifico, logistico ed organizzativo dei Soci: Camera di Commercio della Romagna Forlì-Cesena e Rimini, Confindustria Romagna, Associazione Nazionale dell’Industria Sammarinese, Uni.Rimini SpA – Società Consortile per l’Università nel riminese, SUMS Società Unione Mutuo Soccorso della Repubblica di San Marino, Università degli Studi della Repubblica di San Marino, Fondazione Cassa di Risparmio di Rimini, Camera di Commercio della Repubblica di San Marino, San Marino Innovation.

MAIN PARTNER E SPONSOR - Oltre alla presenza come main partner di Rivierabanca, l’iniziativa beneficia del sostegno degli sponsor Deloitte & Touche SpA, Gruppo SGR e Studio Skema. PARTNERS - Nemeni Teneri Capital SG, Dipartimento di Scienze Aziendali Alma Mater Studiorum Università di Bologna, Cesenalab, Romagna Tech, Arte-Er, Tecnopolo Rimini, Prospectra, Fattor Comune, Adrias Online, Zeitgroup, Cassa di Risparmio della Repubblica di San Marino, Crédit Agricole Italia.

PATROCINI - Comune di Rimini, Alma Mater Studiorum Università di Bologna Campus di Rimini, Segreteria di Stato per l’Industria, l’Artigianato, e il Commercio della Repubblica di San Marino; Segreteria di Stato per il Lavoro della Repubblica di San Marino.



