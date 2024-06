Nuove idee Nuove imprese 2024: c’è tempo fino al 14 giugno per iscrivere la propria idea di impresa

Ancora una settimana per potersi inscrivere a Nuove Idee Nuove Imprese, la business plan competition che supporta le idee innovative per dare loro sostanza, cultura e connessioni e premiando i progetti d’impresa più brillanti. Per partecipare alla 23esima edizione è necessario compilare e inviare la modulistica disponibile on-line (https://www.nuoveideenuoveimprese.it/iscriviti/, entro le ore 12:00 del giorno 14 giugno 2024. Il percorso di Nuove Idee Nuove Imprese è completamente gratuito e si articola in due fasi. Tutti i progetti presentati sono ammessi al concorso e accedono alla prima parte di attività che orientano e supportano i partecipanti, comprese le iniziative di formazione. L’obiettivo è fornire a tutti un bagaglio di conoscenze utili ad affrontare lo sviluppo dell’idea, fino a farla diventare una impresa. Al termine della prima fase, i partecipanti ricondurranno la loro idea ad un progetto e tutti saranno valutati dal Comitato Tecnico-Scientifico, quindi saranno selezionati quelli meritevoli di accedere alla seconda fase. Per alcuni mesi i partecipanti saranno impegnati a consolidare la loro idea d’impresa fino alla redazione del Business Plan finale. Fra questi saranno individuati i più meritevoli, premiati nel corso della cerimonia finale programmata a dicembre 2024. In palio un montepremi di 20.000 euro, con 10.000 euro al progetto primo classificato. Si aggiungono i benefits messi in palio dai soci e dai partner di Nuove Idee Nuove Imprese: percorsi di incubazione, assistenza amministrativa, consulenze e numerose altre agevolazioni. LA TUA IDEA DIVENTA IMPRESA: UN POMERIGGIO DI GRANDE ISPIRAZIONE A RIVIERABANCA In settimana, presso l’auditorium del main partner Riviera Banca a Rimini, si è svolto l’evento di lancio organizzato da Fattor Comune “La tua idea diventa impresa”, un momento rivolto agli aspiranti startupper e non solo, che è servito anche a consolidare la rete di relazioni sviluppatasi negli anni attorno a Nuove Idee Nuove Imprese. Di grande ispirazione, per le tante potenziali startup presenti, è stato l’intervento di Beppe Carella, manager del mondo ICT e CEO di alcune importanti aziende internazionali e docente in diverse università italiane e straniere tra cui il MIT di Boston. Andrea Montanari, Responsabile Finanza Corporate e Innovazione di Rivierabanca, ha fornito informazioni utilissime sull’accesso al credito e sulle differenti opportunità di finanziamento di cui possono beneficiare gli aspiranti imprenditori. Particolarmente interessante, infine, è stata la testimonianza di Carlotta Santolini, biologa marina vincitrice della 21esima edizione della Business Plan Competition, con il progetto Mariscadoras – Blueat, che ha raccontato la rapida ascesa della start-up, affermatasi come una realtà di successo, e l’utilità della partecipazione a Nuove Idee Nuove Imprese. Grande è stata l’interazione tra relatori e partecipanti, con numerose domande da parte del pubblico presente. SOCI - Il concorso Nuove Idee Nuove Imprese è realizzato grazie al sostegno economico, tecnico-scientifico, logistico ed organizzativo dei Soci: Camera di Commercio della Romagna Forlì-Cesena e Rimini, Confindustria Romagna, Associazione Nazionale dell’Industria Sammarinese, Uni.Rimini SpA – Società Consortile per l’Università nel riminese, SUMS Società Unione Mutuo Soccorso della Repubblica di San Marino, Università degli Studi della Repubblica di San Marino, Fondazione Cassa di Risparmio di Rimini, Camera di Commercio della Repubblica di San Marino, San Marino Innovation. Oltre alla presenza di Rivierabanca, l’iniziativa beneficia del contributo economico di Deloitte & Touche SpA e Studio Skema. PARTNERS - Nemeni Teneri Capital SG, Zeit Group, Cesenalab, Romagna Tech, Arte-Er, Tecnopolo Rimini, Prospectra, Adriano Buggiani consulente assicurativo, Laborinto, Fattor Comune, Innovation Forum, Evolution Forum, Crédit Agricole Italia. PATROCINI - Comune di Rimini, Alma Mater Studiorum Università di Bologna Campus di Rimini, Segreteria di Stato per l’Industria, l’Artigianato, e il Commercio, il Lavoro, la Ricerca Tecnologica, la Semplificazione Normativa della Repubblica di San Marino; Segreteria di Stato per il Lavoro, la Programmazione Economica, lo Sport, l’Informazione e i Rapporti con l’AASS.

cs Nuove idee Nuove imprese