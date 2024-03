Nuove idee Nuove imprese: alla vigilia del bando 2024 un evento di relazione fra le startup protagoniste in questi anni

Alla vigilia dell’edizione 2024, l’Associazione Nuove Idee Nuove Imprese ha promosso un incontro al Nettuno di Rimini con la community generata in questi anni e la partecipazione delle imprese nate e consolidatesi anche grazie alle conoscenze maturate nel concorso. L’evento, organizzato dall’Associazione Nuove Idee Nuove Imprese in collaborazione con Fattor Comune, ha visto la partecipazione di circa quaranta persone, tra giovani imprenditori, partner e soci. Il presidente Maurizio Focchi ha salutato gli intervenuti sottolineando l’importanza di connettere le start up in una rete che alimenti di saperi ed esperienze tutti i partecipanti. Hanno preso la parola alcuni rappresentanti delle imprese nate grazie alla partecipazione a Nuove Idee Nuove Imprese: Mariscadoras, Officina Naturae, Vongole Bernardi, My Industries, Sweethy, il Gruppo ASA coi suoi due dipendenti che hanno partecipato all’edizione 2023 con un progetto che è diventato un caso pilota all’interno dell’azienda. È stata annunciata anche la collaborazione ancor più stretta con RivieraBanca. L’istituto bancario è diventato main partner dell'Associazione e a fine maggio sarà organizzato un grande evento sul tema delle idee d’impresa. A metà aprile sarà annunciata la pubblicazione per la partecipazione all’edizione 2024 di Nuove Idee Nuove Imprese.

cs Ufficio stampa: SMART comunicazione

