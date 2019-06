Nuove Idee Nuove Imprese: domani al via il percorso formativo per i 183 partecipanti all’edizione 2019 in rappresentanza dei 100 progetti

Parte domani il programma di formazione per i partecipanti a Nuove Idee Nuove Imprese 2019. Sono 183 gli iscritti, in rappresentanza di 100 progetti innovativi candidati alla 18esima edizione di Nuove Idee Nuove Imprese, la competizione tra startup che premia le iniziative imprenditoriali. Dal 2002 sono stati oltre 3.883 i partecipanti formati alla cultura imprenditoriale, 1.363 idee di business sono state presentate alle giurie e 70 è il numero di aziende nate dalla competizione. Nei 17 anni di competizione, Nuove Idee Nuove Imprese ha distribuito ai team vincitori 576.000 euro di premi e ha fatto crescere aziende di ogni settore. Si comincia quindi dalla formazione, primo tassello di un percorso che ha come finalità principale quella di trasformare un’idea brillante di un’impresa di successo, anche attraverso assistenza progettuale e premi in denaro e servizi. Il programma formativo prevede 55 ore in aula con l’assistenza specifica dei docenti dell’Università di Bologna – Campus di Rimini, dell’Università della Repubblica di San Marino e gli esperti di Deloitte. Domani è in programma il primo appuntamento. Dopo il saluto del Vicepresidente di Nuove Idee Nuove Imprese, prof. Leonardo Tagliente, la prof.ssa Paola Giuri, vicepresidente della Scuola di Economia, Management e Statistica dell’Università di Bologna e docente al Campus di Rimini, introdurrà ai presenti il tema del business plan. A seguire, la lezione di Ugo Mendes Donelli, il primo a importare in Italia la cultura dell’innovazione strategica attraverso i modelli di business. Partendo dalla visione dell’attività economica come un sistema, il seminario esplorerà l’importanza dei modelli di business, cioè l’insieme delle soluzioni organizzative e strategiche che permettono all’azienda di raccogliere, creare e distribuire valore alla propria clientela. L’ingegner Donelli, docente in alcuni dei più prestigiosi master in innovazione in Italia, terrà anche la seconda lezione, in programma il 28 giugno, con un focus su alcuni casi di startup e applicazioni dei modelli di business.

I SOCI DELL’ASSOCIAZIONE NUOVE IDEE NUOVE IMPRESE Fondazione Cassa di Risparmio di Rimini, Camera di Commercio della Romagna, Società Unione Mutuo Soccorso Repubblica di San Marino, Confindustria Romagna, Uni.Rimini SpA, Agenzia per lo sviluppo economico - Camera di Commercio Repubblica San Marino, Associazione Nazionale Industria Sammarinese, Università degli Studi della Repubblica di San Marino, San Marino Innovation. La business plan competition Nuove Idee Nuove Imprese è sostenuta da Deloitte & Touche SpA, che offre anche un sostegno didattico e scientifico-formativo, ed è organizzata in collaborazione con Rimini Innovation Square e il Campus di Rimini. L’iniziativa ha il Patrocinio del Comune di Rimini e della Segreteria di Stato per l’Industria della Repubblica di San Marino.