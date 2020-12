Nuove idee Nuove imprese: domani la proclamazione dell'idea vincitrice

l momento clou è arrivato. Sarà proclamata domani la startup vincitrice di Nuove Idee Nuove Imprese. L’evento finale dell’edizione 2020 della business plan competition si svolgerà online dalle 15:00 online sulla piattaforma Meeters di Botika con i contributi di Fabio Nalucci, fondatore della piattaforma di innovazione Gellify, e David Bevilacqua, amministratore di Ammagamma, intervistati da Diego De Simone. A conclusione del percorso formativo, sono 11 le idee di impresa, selezionate dalle iniziali 105, che si contenderanno il montepremi di 24.000 euro. Undici startup che mirano a operare in contesti molto differenziati tra loro. Bespoke è una piattaforma digitale che genera e suggerisce al docente percorsi formativi scolastici con contenuti personalizzati per gli studenti, eSteps opera nel campo dell’eHealth con l’obiettivo di contrastare l’aumento della disabilità motoria degli arti inferiori, sviluppando soluzioni con la centralità del paziente. Emidio si rivolge al mercato delle Pubbliche Amministrazioni e alle aziende di costruzioni per il controllo statico sismico degli edifici del patrimonio culturale, edilizia scolastica e industriale. FilFit produce integratori per sportivi personalizzabili, realizzati con materie prime di origine naturale e 100% drug free, oltre a fornire consulenze personalizzate online a 360°. Madaprojects è una startup che opera nel settore del carbon offsetting con l’obiettivo di aiutare le ONG in tutte le fasi dei loro progetti di adattamento e mitigazione dei cambiamenti climatici nei Paesi in Via di Sviluppo. MotoTurismoItalia è un portale volto alla promozione del territorio, in particolare le realtà più nascoste e meno toccate dal turismo di massa. ILFF si occupa di realizzare su propria formulazione e commercializzare prodotti alimentari, soprattutto da forno, a basso contenuto di fodmap. Tam Tam è una piattaforma web che si propone come vetrina per esperienze educative, individuali o di gruppo, progettate e realizzate in presenza da educatori qualificati e rivolte a bambini tra i 2 e gli 11 anni. Towers Energy si rivolge al mercato dei materiali fotovoltaici proponendo una nuova tecnologia maggiormente efficiente, redditizia, innovativa e di qualità. Wait4Call è una web-app pubblicitaria che consente alle aziende Partner di effettuare campagne di marketing sfruttando il tempo di attesa delle chiamate. Infine Kablator si pone come realtà produttrice di rivoluzionarie macchine robotizzate per il cablaggio automatizzato di quadri elettrici. In palio, per il progetto vincitore, 10.000 euro; 6.000 euro al secondo classificato e 3.000 euro al terzo. A questi si aggiunge il premio di 5.000 euro messo a disposizione dal Soroptimist International Club di Rimini al progetto meritevole il cui gruppo sia composto da almeno il 50% di presenza femminile e che abbia come capogruppo una donna. Ai premi in denaro si affiancano inoltre i percorsi di accelerazione e supporto allo sviluppo concreto dell’iniziativa imprenditoriale per il team vincitore, offerti da CesenaLab e Romagna Tech e, per i primi tre classificati, un percorso di assistenza, consulenza e servizi della durata di due mesi messo a punto dallo Studio Skema, che dallo scorso anno affianca con successo il concorso. La partecipazione all’evento, organizzato in collaborazione con Fattor Comune, è gratuita e aperta a tutti, previa registrazione al link https://nuoveideenuoveimprese.meeters.space/sign-up o sul sito e i social di Nuove Idee Nuove Imprese.

