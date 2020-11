Nuove Idee Nuove Imprese, Focchi: "Le aziende lottano per la sopravvivenza, ma c'è una forte tenzione verso l'innovazione"

Gestire un’impresa e lanciare una startup anche in periodi di grande incertezza come quello che stiamo attraversando. Ne hanno parlato, portando il loro bagaglio di grande esperienza, Emanuel Colombini, presidente della Colombini S.p.A, e Stiven Muccioli, Founder e Chief Marketing & Technology Officer della startup fintech Ventis, nell’ambito del workshop “Startup: che impresa!”, organizzato da Nuove Idee Nuove Imprese in collaborazione con Fattor Comune.

L’incontro, andato in scena sulla piattaforma digitale Zoom e moderato da Diego De Simone, si è aperto con i saluti di Maurizio Focchi, presidente di Nuove Idee Nuove Imprese.

“È un momento in cui le aziende devono guardare alla sopravvivenza – ha spiegato - ma questa situazione crea anche una tensione verso l’innovazione. Forse tanta è l’adrenalina da spingere non solo a sopravvivere, ma anche a mettere i semi per una crescita nei prossimi anni. Per questo mi sono convinto che avremo certamente un periodo difficile da superare, ma verrà il momento di ripartire e allora meglio riflettere ora su come farlo nel modo più efficace e tempestivo”.

Visione confermata anche da Muccioli. “Paradossalmente – ha detto – è un ottimo momento per partire con una startup, ma bisogna interpretare bene quelle che sono le richieste del mercato”.

“Non bisogna aver paura di rischiare – ha sottolineato Emanuel Colombini -. Mettersi in gioco è il primo passo e anche il più importante”.

Il workshop ha fatto da trampolino per l’evento finale che si terrà nella prima settimana di dicembre, con modalità che saranno presto svelate.