Nuove Idee Nuove Imprese: mercoledì 17 dicembre la finale che incoronerà i progetti vincitori

Nuove Idee Nuove Imprese: mercoledì 17 dicembre la finale che incoronerà i progetti vincitori.

Volge al momento clou l’edizione 2025 di Nuove Idee Nuove Imprese, la business plan competition che supporta le idee innovative per dare loro sostanza, cultura e connessioni e premia i progetti d’impresa più brillanti. Mercoledì 17 dicembre alle ore 16:00, presso il Centro Congressi SGR, i 14 team finalisti saliranno sul palco per presentare i propri progetti, affinati grazie agli strumenti acquisiti durante il percorso formativo gratuito.



I progetti ritenuti più meritevoli dal Comitato Tecnico Scientifico, dal primo al terzo, riceveranno rispettivamente le somme di 10.000, 6.000 e 3.000 euro, oltre a servizi di assistenza, percorsi di incubazione e l’adesione gratuita per due anni a Confindustria Romagna o all’Associazione Nazionale dell’Industria Sammarinese.



Durante l’evento, organizzato in collaborazione con Fattor Comune e moderato da Diego De Simone, due ospiti speciali porteranno la loro esperienza imprenditoriale e il loro punto di vista su temi di grande attualità. Si tratta di Marco Ramilli, CEO & Founder di IdentifAi, e di Davide Stefanelli, Presidente di Vem Sistemi ed esperto in finanza aziendale, controllo di gestione e governance d’impresa.



Ramilli è tra i massimi esperti internazionali di cybersecurity. Specializzato in malware analysis, ha conseguito un PhD tra l’Università di Bologna e UC Davis. Ha contribuito allo sviluppo di tecniche avanzate per la sicurezza dei sistemi informatici e di voto elettronico.



Stefanelli è co-fondatore di Infomanager, ha collaborato con importanti centri studi e aziende nazionali. È Vicepresidente di Confindustria Romagna con delega alla Transizione Digitale e Intelligenza Artificiale.



Sarà un pomeriggio ricco di suggestioni, oltre che l’occasione, per le imprese del territorio, di scoprire soluzioni innovative che anticipano i trend di mercato, valutare potenziali partnership e individuare opportunità di investimento nell’ecosistema startup.



La partecipazione all’evento è gratuita previa iscrizione al seguente link: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfvhyMLnkkQlwwiftPzeDvZlX73o8KJhY7mYlkx-mdudW8WBw/viewform?usp=dialog







I PROGETTI FINALISTI IN SINTESI



AGILIA: guida le PMI nell’adozione strategica dell’Intelligenza Artificiale, offrendo soluzioni per automatizzare e semplificare i processi aziendali, migliorando efficienza e competitività.



ARS IURIS: assistente legale AI-powered che integra tecniche RAG (Retrieval Augmented Generation) per recuperare informazioni da fonti giuridiche e documenti interni, modelli linguistici avanzati e moduli dedicati alle diverse aree del diritto.



AURORA SUITE: piattaforma di AI utile alla personalizzazione dell’apprendimento, grazie all’integrazione di valutazioni cliniche/pedagogiche con supporto umano. Offrirà tre web app dedicate a studenti, insegnanti e professionisti.



BIROLE: supporta piccole imprese e artigiani a incrementare i guadagni e massimizzare l’efficienza operativa attraverso soluzioni di Business Intelligence intuitive, personalizzate e automatizzate, accelerando la digitalizzazione e trasformando i dati in decisioni redditizie.



BONFITALY: rivoluziona il monouso con stoviglie e vaschette edibili che scompaiono in natura in soli 30 giorni. Un progetto innovativo che unisce sostenibilità, economia circolare e nuove opportunità per GDO, HoReCa ed eventi.



BUDDYGO: startup di car sharing peer-to-peer. Con una piattaforma digitale smart e sostenibile, connette persone e territori, riduce l’impatto ambientale e promuove una mobilità green, collaborativa e intelligente.



ERGOSENSE: sviluppa un dispositivo plug-and-play per la prevenzione posturale, utile in diversi ambiti della vita quotidiana.



FIGARO LAB: Automation Agency che supporta le PMI. Realizza soluzioni su misura che aiutano a organizzare e valorizzare la conoscenza interna, automatizzare le attività ripetitive e semplificare i processi aziendali.



FLEX-MOVE: indumento smart dotato di sensori inerziali che rileva i movimenti corporei durante l'allenamento, offrendo analisi in tempo reale, feedback aptici per correzioni posturali e coaching personalizzato basato su obiettivi di performance e consumo calorico.



IDEA LIGNUM - TIMBER ID: piattaforma sviluppata da esperti del settore forestale per semplificare la conformità alla normativa EUDR e ottimizzare la gestione decentralizzata della catena di approvvigionamento.



JOYFUL MASKS: videogioco narrativo sviluppato dallo Heartfelt Edge Studio, pensato per coinvolgere il giocatore attraverso una forte componente emotiva e una trama significativa, capace di lasciare un impatto duraturo.



LOOPWALL: struttura innovativa per il fitness e il recupero funzionale, pensata per applicare il Metodo Dell’Aquila, un approccio che migliora la consapevolezza corporea e limita le compensazioni motorie.



NOVA: un banco da lavoro produttivo, ergonomico, modulare e sostenibile. Una piattaforma innovativa progettata per aggiornarsi nel tempo e adattarsi rapidamente alle sfide quotidiane delle aziende.



ZENO, IL CESTINO INTELLIGENTE: sistema automatizzato capace di indirizzare qualsiasi rifiuto nel corretto contenitore (plastica, carta, vetro, umido), garantendo efficienza e coerenza nel riciclo.



Comunicato stampa

Nuove Idee Nuove Imprese

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: