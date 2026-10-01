Nuove Idee Nuove Imprese: selezionati i 13 progetti finalisti dell’edizione 2026

Nuove Idee Nuove Imprese: selezionati i 13 progetti finalisti dell’edizione 2026.

L’edizione 2026 di Nuove Idee Nuove Imprese viaggia spedita verso la seconda fase. Il Comitato Tecnico Scientifico, riunitosi in questi giorni per un’attenta valutazione delle idee di impresa innovative che hanno preso parte alla prima fase, ha selezionato i 13 progetti che si sono dimostrati più maturi e meritevoli di proseguire il percorso.



Di questi, 5 gruppi provengono dalla provincia di Forlì-Cesena, 3 da quella di Rimini, altrettanti da Bologna, uno da Ravenna e uno dalla Repubblica di San Marino.



“I 13 progetti finalisti raccontano una nuova imprenditorialità che guarda all’innovazione come strumento per affrontare sfide concrete e generare valore – le parole di Maurizio Focchi, presidente dell’associazione Nuove Idee Nuove Imprese -. L’Intelligenza Artificiale rappresenta il filo conduttore di molte delle proposte e, integrandosi con robotica, IoT, automazione e analisi dei dati, viene impiegata per rispondere a esigenze concrete di imprese e cittadini. Dalla sostenibilità alla salute, dalla formazione alla sicurezza, dalla logistica all’Ho.Re.Ca., emerge una spiccata capacità di trasferire la tecnologia in soluzioni capaci di migliorare processi, servizi e qualità della vita”.



I PROGETTI FINALISTI IN SINTESI



AGILE AI SYSTEM: è un Business Assistant basato sull’intelligenza artificiale e pensato per le PMI. Consente a commerciali e manager di interrogare in linguaggio naturale CRM, ERP e altri dati aziendali, ricevere priorità e suggerimenti e automatizzare attività come follow-up, aggiornamenti e promemoria.



CLUBBEL: piattaforma geolocalizzata che mappa in tempo reale eventi musicali, locali, DJ set e concerti sul territorio. Attiva in Romagna, Pesaro-Urbino e San Marino, permette agli utenti di scoprire l’offerta di intrattenimento musicale della zona attraverso una web app, a cui si aggiungeranno le nuove app native.



DIGIHORECA: ecosistema digitale basato sull’intelligenza artificiale che semplifica e automatizza i processi di approvvigionamento nella filiera Ho.Re.Ca. La piattaforma digitalizza documenti, dati e flussi operativi, aiutando attività e distributori a ridurre il lavoro manuale, controllare i costi e rendere più efficiente la gestione degli acquisti.



EQUATHORA: piattaforma digitale gamificata per l’apprendimento della matematica. Attraverso un tutor basato sull’intelligenza artificiale, che individua gli errori passo dopo passo, aiuta gli studenti a superare i blocchi di apprendimento e consente ai docenti di assegnare problemi e monitorare in tempo reale i progressi della classe.



ETORRE: soluzione meccatronica brevettata che trasforma i vani ascensore degli edifici in sistemi di accumulo gravitazionale di energia elettrica. Integrandosi con i sistemi locali di produzione da fonti rinnovabili, ottimizza l’autoconsumo energetico, riduce l’impronta carbonica degli immobili e può fornire servizi di flessibilità alla rete elettrica.



FRUTTILIX: Fruttilix + Logilix è l’ecosistema digitale B2B sviluppato dalla startup innovativa PADEC per il commercio e la logistica della filiera ortofrutticola europea. Fruttilix connette domanda e offerta tra operatori professionali, mentre Logilix integra le conseguenti esigenze di trasporto. L’intelligenza artificiale trasforma progressivamente i dati generati dall’ecosistema in opportunità commerciali, market intelligence e strumenti di supporto alle decisioni.



HRIMS: soluzione che aiuta organizzazioni e brand a individuare i segnali deboli che possono anticipare l’insorgere di crisi reputazionali. Attraverso l’intelligenza artificiale, l’analisi del contesto e un indice proprietario di valutazione del rischio, H-RIMS trasforma dati e informazioni frammentate in strumenti a supporto della prevenzione e della gestione del rischio reputazionale.



LINKET: startup IoT che sviluppa soluzioni tecnologiche end-to-end, dalla progettazione di hardware e firmware fino alle piattaforme cloud. L’obiettivo è rendere la connettività intelligente accessibile alle aziende e accelerare la digitalizzazione di prodotti e processi nei settori industriale, automotive e della mobilità.



MICRO Y: progetto che sta sperimentando in orbita LEO un sensore destinato alle superfici delle future basi lunari, con l’obiettivo di rilevare gli impatti di micrometeoriti e i danni provocati. Il gruppo sta lavorando all’applicazione del sensore su MPH, modulo abitativo lunare progettato da Thales Alenia Space per le missioni ARTEMIS.



MIRAVIA: sviluppa soluzioni robotiche per la preparazione automatizzata di cocktail, applicando la robotica collaborativa al settore Ho.Re.Ca. L’obiettivo è rendere il servizio più efficiente, mantenendo al centro dell’esperienza del cliente il personale e l’atmosfera del locale.



MOVABILITY: servizio itinerante che porta moduli mobili attrezzati per il fitness, la riabilitazione e il benessere direttamente al domicilio dell’utente, in azienda o presso strutture socio-sanitarie. Propone percorsi personalizzati rivolti sia a persone con ridotta capacità motoria sia a chi desidera allenarsi o mantenersi in salute superando barriere fisiche o geografiche.



SAFE FORGE: soluzione che affianca la formazione tradizionale sulla sicurezza sul lavoro con brevi esperienze ludiche e interattive online, rivolgendosi in particolare ai soggetti più esposti, tra cui giovani e lavoratori stranieri. Attraverso l’intelligenza artificiale ricrea l’ambiente di lavoro delle aziende e propone situazioni di rischio realistiche, permettendo di imparare anche dall’errore senza esporsi a pericoli reali. Il progetto si rivolge al mercato della formazione in Italia e San Marino.



VALUE: sviluppa Sentinel, un sistema privacy-first basato su radar e intelligenza artificiale on-edge per prevenire le cadute e rilevare precocemente segnali di declino nelle persone anziane e fragili. La soluzione è pensata per l’utilizzo a domicilio, nelle RSA e nei senior coliving, senza ricorrere a telecamere o dispositivi indossabili.



IL COMITATO TECNICO SCIENTIFICO



Il Comitato Tecnico Scientifico, presieduto da Maurizio Focchi, presidente dell’Associazione Nuove Idee Nuove Imprese, è composto da rappresentanti di università, imprese, istituzioni e centri di innovazione.



Ne fanno parte Francesco Barbini (Alma Mater Studiorum – Campus di Rimini), Giulia Bubbolini (CISE – Azienda speciale della Camera di Commercio della Romagna), Carlo Carli (Fondazione Cassa di Risparmio di Rimini), Denis Cecchetti (Camera di Commercio della Repubblica di San Marino), Demis Diotallevi (Gruppo SGR), Alessandro Dori (Crédit Agricole Italia), Paola Giuri (Alma Mater Studiorum – Campus di Rimini), Alberto Guerzoni (Deloitte), Andrea Montanari (RivieraBanca), Dario Monti (Romagna Tech), Lorenzo Nardella (Skema Consulting), Alessandro Pettinari (Fom Industrie), Neni Rossini (Associazione Nazionale Industriali San Marino), Nicolas Rossini (San Marino Innovation), Alberto Simoncini (Cesenalab), Lorenzo Succi (Uni.Rimini Società consortile per l’Università nel riminese), Leonardo Tagliente (Università degli Studi della Repubblica di San Marino).



LE PROSSIME TAPPE DEL PERCORSO VERSO LA FINALE



I 13 finalisti accedono alla seconda fase di Nuove Idee Nuove Imprese, un percorso di formazione avanzata finalizzato a consolidare l’idea di business e alla redazione del business plan che si concluderà con l’evento finale, in programma mercoledì 16 dicembre presso il Centro Congressi SGR, durante il quale verranno premiati i vincitori dei premi in denaro e dei numerosi benefit in palio.



IL GRUPPO FOCCHI ENTRA A FAR PARTE DELLA COMPAGINE DEI PARTNER



Nell’anno in cui festeggia i suoi primi 25 anni, Nuove Idee Nuove Imprese vede consolidarsi il gruppo dei prestigiosi partner che ne sostengono il progetto. Nelle ultime settimane, infatti, si è registrato l’ingresso tra gli sponsor del Gruppo Focchi, realtà industriale al servizio dell’architettura dal 1914, specializzata nella realizzazione di soluzioni di facciata customizzate per gli involucri di edifici complessi.



SOCI



Il concorso Nuove Idee Nuove Imprese è realizzato grazie al sostegno economico, tecnico-scientifico, logistico ed organizzativo dei Soci: Camera di Commercio della Romagna Forlì-Cesena e Rimini, Confindustria Romagna, Associazione Nazionale dell’Industria Sammarinese, Uni.Rimini SpA – Società Consortile per l’Università nel riminese, SUMS Società Unione Mutuo Soccorso della Repubblica di San Marino, Università degli Studi della Repubblica di San Marino, Fondazione Cassa di Risparmio di Rimini, Camera di Commercio della Repubblica di San Marino, San Marino Innovation.



MAIN SPONSOR

Gruppo SGR



PARTNER E SPONSOR

RivieraBanca, Deloitte & Touche SpA, Fom Industrie, Gruppo Focchi, Studio Skema, Nemeni Teneri Capital SG, Crédit Agricole Italia, Linea Sterile e Dyna Brains.



IN COLLABORAZIONE CON

Dipartimento di Scienze Aziendali Alma Mater Studiorum Università di Bologna, Cesenalab, Romagna Tech, Arte-Er, Tecnopolo Rimini, Fattor Comune.



www.nuoveideenuoveimprese.it

www.linkedin.com/company/associazione-nuove-idee-nuove-imprese/

C.s. Nuove Idee Nuove Imprese

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