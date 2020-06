Nuove idee nuove imprese: ultima chiamata per le idee d’impresa più innovative già 48 i progetti presentati

Sabato 27 giugno termine ultimo per partecipare all’edizione 2020 Deloitte & Touche Spa: “Onorati di essere ancora al fianco della business plan competition” La prima startup iscritta propone di remunerare l’ascolto di pubblicità nell’attesa al call center Rimini, 20 giugno 2020 – Inizia l’ultima settimana per iscriversi all’edizione 2020 di Nuove Idee Nuove Imprese, la business plan competition che da 19 anni premia i progetti d’impresa più innovativi. L’iniziativa è promossa dall’Associazione Nuove Idee Nuove Imprese, sostenuta da un prestigioso parterre di soci: Fondazione Cassa di Risparmio di Rimini, Camera di Commercio della Romagna Forlì-Cesena e Rimini, SUMS Società Unione Mutuo Soccorso della Repubblica di San Marino, Confindustria Romagna, Uni.Rimini SpA – Società Consortile per l’Università nel riminese, Agenzia per lo Sviluppo Economico – Camera di Commercio della Repubblica di San Marino, Associazione Nazionale dell’Industria Sammarinese, Università degli Studi della Repubblica di San Marino e San Marino Innovation.

48 I PROGETTI GIA’ ISCRITTI - Sono 48 i team che hanno già presentato la propria iscrizione e che con i loro progetti d’impresa, basati su idee innovative, concorreranno per aggiudicarsi i 24 mila euro di montepremi. A bruciare tutti sul tempo, iscrivendosi per primo al concorso, è stato il team di “Wait4call”, startup che ha ideato una piattaforma pubblicitaria che sfrutta i tempi di attesa delle telefonate da smartphone per inserire uno spot o una promo in base agli interessi dell'utente, che viene remunerato per ogni spot volontariamente ascoltato. Il credito guadagnato può essere riscosso dall'utente tramite b/b, Paypal o donato ad un ente benefico, mentre l'azienda o l'agenzia di marketing può ottimizzare una campagna pubblicitaria digital audio targetizzandola e geo-localizzandola. La deadline per iscriversi è sabato 27 giugno (procedura online: www.nuoveideenuoveimprese.it/iscriviti), mentre dal 2 luglio prenderà il via il percorso gratuito e online di formazione coordinato dall’Alma Mater Studiorum – Campus di Rimini, il cui obiettivo è quello di fornire ai concorrenti gli strumenti operativi utili al processo di sviluppo dell'idea imprenditoriale, alla definizione del modello di business. In palio, oltre al montepremi generale, anche 5mila euro per la migliore idea da team femminile da Soroptimist International Club di Rimini e numerosi benefit garantiti da CesenaLab, Romagna Tech e Studio Skema.

DELOITTE ANCORA AL FIANCO DELLA BUSINESS PLAN COMPETITION – Confermato il sostegno didattico e scientifico – formativo offerto da Deloitte & Touche SpA, che affiancherà la business plan competition per i prossimi tre anni. “Deloitte è onorata di essere nuovamente al fianco di Nuove Idee Nuove Imprese per un ulteriore triennio – il commento del dottor Alberto Guerzoni, partner Deloitte -. In un momento di incertezza e di difficoltà come quello che stiamo vivendo, l’innovazione rappresenta a nostro avviso un fattore ancora più centrale per il rilancio dell’economia del Paese. Per questa ragione Deloitte, attraverso Officine Innovazione, sta operando in modo ancora più intenso per promuovere programmi di incubazione e accelerazione, che incoraggino lo sviluppo e la crescita di nuova imprenditoria, delle start-up e degli asset tecnologici più promettenti. La nostra partecipazione a Nuove Idee Nuove Imprese, oltre a testimoniare il nostro legame con la Romagna e la Repubblica di San Marino, si propone di mettere a disposizione dei partecipanti esperienze e strumenti chiave per lo sviluppo dell’idea e per la sua più efficace presentazione”.

I PARTNER DELL’ASSOCIAZIONE NUOVE IDEE NUOVE IMPRESE - L’iniziativa beneficia del contributo e del sostegno finanziario di Crédit Agricole. Il Concorso si avvale anche del contributo economico e del sostegno didattico e tecnico-scientifico di Deloitte & Touche SpA. e di Studio Skema.



