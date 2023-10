CATTOLICA Nuove luci su via del Porto, da lunedì 6 novembre al via i lavori di efficientamento energetico

Al via i lavori per l’efficientamento energetico di via del Porto. Si parte lunedì 6 novembre con i primi interventi di scavo per la posa del nuovo cavidotto elettrico. Il progetto prevede il totale rifacimento dell’illuminazione stradale. Il costo complessivo è di 180mila euro, interamente finanziato dal Pnrr. I lavori sono stati affidati alla ditta Antonioli srl di Riccione. Il cronoprogramma prevede due stralci, il primo che comincia il 6 novembre, mentre il secondo a gennaio 2024 con soluzione di continuità. L’intervento prevede la realizzazione ex novo degli impianti di illuminazione in seguito alla demolizione di quelli esistenti dal momento che non sono più a norma (emissione del flusso di luce verso l’alto, lampade al sodio ad alta pressione) e non conformi alla legge regionale Emilia-Romagna (numero 19/2003) in materia di inquinamento luminoso, così come ormai a fine vita sono le linee interrate ed aeree di alimentazione le quali potrebbero determinare disservizi con lo spegnimento del sistema di illuminazione. Gli interventi comprendono anche la sostituzione dei pali di sostegno metallici che presentano evidenti segni di corrosione tali, in alcuni casi, da compromettere la stabilità stessa, creando situazioni di potenziale pericolo anche per l’incolumità pubblica. “Si tratta di un intervento di riqualificazione molto importante – spiega l’assessore Alessandro Uguccioni – Sotto il profilo dell’efficientamento energetico, i nuovi impianti che saranno posizionati in via del Porto, avranno un impatto positivo in termini ambientali e di risparmio energetico. È prevista infatti l’installazione di apparecchi a led che consentiranno un risparmio di energia elettrica di circa il 70 per cento. La sostituzione si è resa necessaria anche per la tutela dell’incolumità e sicurezza pubblica perché gli impianti erano ormai a fine vita e potenzialmente pericolosi. Questo intervento è propedeutico a un progetto, già programmato, di riqualificazione dei marciapiedi, della sede stradale e dell’arredo urbano. L’ammodernamento dell’illuminazione fa seguito ai lavori di miglioramento ambientale effettuati sulla via da parte di Hera con lo sdoppiamento delle fognature”.

